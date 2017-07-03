Сборная Германии по футболу — обладатель Кубка конфедераций-2017

В Санкт-Петербурге состоялся финал Кубка конфедераций по футболу между сборными Германии и Чили. Немцы под руководством Йоахима Лева одержали победу со счетом 1:0 и впервые в истории выиграли этот трофей.

Предыдущие три финала Кубка конфедераций неизменно выигрывала сборная Бразилия. Задача сборной Германии была вернуть трофей в Европу, где он раньше был только во Франции (в 2001 и 2003 годах). Но существует вероятность, что победитель нынешнего турнира сохранит себе кубок навсегда — всерьез обсуждается вопрос о закрытии турнира.

До этого финала сборные Чили и Германии за всю историю встречались 8 раз (с учетом ФРГ). Чилийцам удавалось победить дважды (последний раз — в Сантьяго в 1968 году со счетом 2:1), у немцев — пять побед. Последний между собой финалисты играли чуть больше недели назад, на групповом этапе (1:1).

На пути к финалу немцы одержали 3 победы (в том числе и в полуфинале над Мексикой — 4:1) при одной ничьей. У чилийцев была лишь одна победа в основное время (на старте над Камеруном — 2:0) и три ничьих, в том числе и в 1/2 финала с португальцами (победа пришла в серии пенальти — 3:0).

В первом тайме чилийцы гораздо чаще немцев владели мячом и к 20-й минуте создали пару верных моментов. Немцы играли от обороны, но во владениях тер Штегена временами было очень тревожно. На 5-й минуте Алексис прошел в штрафную и отдал в центр под удар Видалю — и тер Штеген не без труда парировал удар ногой. На 11-й минуте Варгас был первым на подборе и пробил мощно над перекладиной. Через две минуты Варгас вновь угрожал — тер Штеген был на месте. На 19-й минуте Исла внезапно откатил мяч пяткой, но у Варгаса теперь мяч срезался с ноги.

А минуту спустя немцы, до того ничем серьезным не запомнившиеся в атаке, подловили южноамерканцев на грубой ошибке. Последний защитник Диас потерял мяч у своей штрафной, Вернер оказался с глазу на глаз перед Браво и катнул вправо — Штиндль закатывал мяч уже в пустые ворота — 1:0 впереди Германия.

На исходе тайма у мексиканцев опять случилась серьезная ошибка в обороне, Горецка бил слева почти в упор — Браво отбил на угловой. Также можно отметить резкий выпад бундестим на 36-й минуте, когда Горецка пробивал с правого фланга в дальний угол — мяч прокатился рядом со штангой. У чилийцев же до перерыва тоже имелась одна возможность забить. На 24-й минуте Исла сделал отличный пас в касание в центр штрафной, но Арангис сыграл не лучшим образом.

Во втором тайме сборная Чили большими силами пошла вперед, немцы вновь действовали на контратаках. В одной из них Дракслер выскочил к воротам и пробил из-под защитника — угловой. В целом игра была достаточно жесткой. Так, на 59-й минуте Браво и Киммих что-то не поделили, все переросло в небольшую стычку. Подскочил Видаль и толкнул Киммиха. Мажич погасил эмоции двумя желтыми карточками. В другом из эпизодов грязно сыграл Хара, заехав Вернеру по лицу локтем. Судья подробностей момента не видел, но после видеоповтора вынес чилийцу предупреждение.

С 72-й по 74-й минуты сборная Чили создала два опасных момента. В первом из них Варгас и Алексис наносили удары из пределов штрафной — немцы блокировали их. Потом партнеры выкатили под удар Варгасу, который бесхитростно пробил по центру. На 75-й минуте очередной удар чилийцев был заблокирован, Варгас потребовал видеоповтор, за что получил желтую карточку. А судью так и не уговорили посмотреть повтор.

На 80-й минуте Лев убрал с поля своего единственного номинального форварда в этом матче: Вернера заменил Джан. Немцы окончательно сосредоточились на обороне, которая она не была безупречна, и работы у тер Штегена хватало. Но на 84-й минуте все зависело не от него: Пуч успел первым на мяч, опередив тер Штегена, и сделал передачу в центр штрафной, однако Сагаль не забил в пустые ворота.

В конце матча Джан на чужой половине поля нарушил правила, упал и не пожелал отдавать сопернику мяч, зажав его между ног. Забрать мяч пытались сразу несколько чилийцев, в том числе и Браво, тогда как защищать своего игрока выбежал на поле даже Йоахим Лев. После небольшой перебранки судья остудил страсти двумя предупреждениями — Джану и Браво.

К основному времени матча было добавлено 5 минут, и сборная Чили устроила на решающий штурм. Вперед сбегал и Браво, но без успешно. Последний шанс что-то изменить предоставился чилийцам на 5-й минуте компенсированного времени, когда они заработали штрафной: Алексис закрутил мимо "стенки" — тер Штеген потянул и этот удар.

По итогам матча именно 25-летний голкипер сборной Германии и "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген был признан лучшим финала.

А во время послематчевой пресс-конференции Йоахима Лева футболисты немецкой сборной ворвались в пресс-центр с пивом в руках и отпраздновали там победу.

Пресс-конференцию сорвали немцы, ворвавшийся в зал pic.twitter.com/V3CYpMCgTz

— Александр Рогулев (@a_rogulev) July 2, 2017

Немцы стали второй национальной командой в истории после Франции, которой удалось выиграть чемпионат мира (в 2014-м), чемпионат Европы (в 1996-м) и Кубок конфедераций (в 2017-м).

Лучшим игроком турнира был выбран полузащитник сборной Германии и "ПСЖ" Юлиан Дракслер. Лучшим бомбардиром стал форвард бундестим Тимо Вернер — 3 гола и 2 результативных паса в четырех матчах. Лучшим вратарем признан голкипер сборной Чили Клаудио Браво: в 5 матчах он пропустил 3 гола.

16 матчей Кубка конфедераций-2017 в четырех городах России (Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань) посетили 628 304 человека. Этот результат стал третьим в истории турниров. Больше было только в 1999 году в Мексике (970 000 зрителей) и в 2013 году в Бразилии (804 659). Средняя посещаемость нынешнего турнира составила 39 269 зрителей, а рекорд турнира был установлен в финале в Санкт-Петербурге (57 268 зрителей).

Кубок конфедераций. Финал

Чили — Германия 0:1 (0:1)

Гол: Штиндль 20.

Чили: Браво, Медель, Босежур, Хара, Видаль, Арангис (Сагаль, 81), Варгас (Пуч, 81), Эрнандес, Санчес, Диас (Валенсия, 53), Исла.

Германия: тер Штеген, Мустафи, Рюдигер, Хектор, Гинтер, Руди, Киммих, Горетцка (Зюле, 90), Дракслер, Штиндль, Вернер (Джан, 79).

Предупреждения: Киммих (59), Видаль (59), Хара (65), Варгас (75), Браво (90), Джан (90), Руди (90+2).

Судья: Милорад Мажич (Сербия).

2 июля. Санкт-Петербург. Стадион "Крестовский". 57 268 зрителей.