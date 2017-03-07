Самым возрастным профессиональным футболистом мира стал японский нападающий

rus.DELFI.lv
вторник, 7 марта 2017 г. 11:15
Японский нападающий Кадзуеси Миура из клуба второго по силе дивизиона чемпионата страны "Йокогама" стал самым пожилым игроком в истории футбола, принявшим участие в профессиональном матче, сообщает ФИФА.
© AFP / Scanpix

Миура в воскресенье, 5 марта, побил державшийся более полувека рекорд англичанина Стэнли Мэтьюза (выходившего на поле в возрасте 50 лет и 5 дней).

Японцу, появившемуся вчера на поле в Нагасаки к 54-й минуте матча против "В-Варен", на тот момент было уже 50 лет и 7 дней.

За "Йокогаму" Кадзуеси Миура выступает с 2005 года, провел в ее составе 231 матч и забил 24 мяча.

Кроме того, японский футболист успел поиграть в Бразилии в составе "Сантоса", "Палмейраса" и "Коритибы", а также в итальянском "Дженоа".

В составе сборной Японии Миура выступал с 1990-го по 2000 годы и в 89 матчах забил 55 мячей.

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