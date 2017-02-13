Самый высокооплачиваемый футболист мира не забивает уже восемь месяцев

31-летний аргентинский нападающий китайского клуба "Хэбэй Форчун" Эсекиэль Лавесси, названный самым высокооплачиваемым футболистом мира, не отметился ни одним голом за последние восемь месяцев, сообщает Lenta.ru.

Лавесси перебрался в "Хэбэй Форчун" из французского "Пари-Сен Жермен" в феврале 2016 года и стал зарабатывать 577 тысяч евро в неделю, что делает его до сих пор самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Вскоре стартовал чемпион Китая. Аргентинский форвард успел принять участие в десяти матчах, но так и не отметился ни одним забитым мячом. Не забил Лавесси и в единственном проведенном матче Кубка Китая, после чего в июне отбыл в расположение национальной сборной на Кубок Америки. Там Лавесси отметился двумя голами, но в полуфинале против сборной США сломал руку.

По возвращении в Китай аргентинский футболист залечил травму, но место в основном составе "Хэбэй Форчун" потерял окончательно: до конца года так ни разу больше и не появившись на поле. Клуб в итоге занял в сезоне-2016 седьмое место. Возглавляет эту китайскую команду чилийский специалист Мануэль Пеллегрини.