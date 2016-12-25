Самый успешный клуб Румынии утратил права на свое название

rus.DELFI.lv
воскресенье, 25 декабря 2016 г. 13:50
По решению Апелляционного суда Румынии футбольному клубу "Стяуа" (Бухарест) окончательно запрещено использовать свое название без согласия Национальной армии, передает Еvz.ro.
© AFP/Scanpix

Еще в 2014 году Верховный суд Румынии оставил в силе решение Министерства внутренних дел страны о запрете "Стяуа" на использование клубных цветов, названия и прочей символики команды. Тогда клуб подал апелляцию, которая в итоге была отклонена.

В общей сложности за это время спортивный клуб армии подавал несколько исков против владельца "Стяуа" Джиджи Бекали, требуя среди прочего возместить ущерб в размере 37 миллионов евро, причиненный незаконным использованием товарного знака "Стяуа" в период с 2004 по 2014 год.

На протяжении пятидесяти лет (вплоть до 1998 года) "Стяуа" являлся армейским клубом, но затем перешел в частные руки. Власти страны тогда позволили команде сохранить свое наименование и символику. Все поменялось в 2004 году, когда клуб стал собственностью Бекали (позднее он получил тюремный срок за злоупотребление политической властью), после чего армия в первый раз подала в суд на "Стяуа" в связи с нарушениями правил использования торговой марки.

"Стяуа" до сих пор остается самым титулованным футбольным клубом страны: в активе команды 26 чемпионских титула, 22 раза она выигрывала Кубок Румынии и еще шесть раз — национальный Суперкубок. Звездные времена пришлись на вторую половину 80-х, когда в 1986-м году "Стяуа" выиграл Кубок чемпионов (нынешняя Лига чемпионов) и Суперкубок УЕФА.

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