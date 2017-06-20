Самый дешевый билет на бой Мейвезер — Макгрегор обойдется в $2000

rus.DELFI.lv
вторник, 20 июня 2017 г. 14:45
Началась продажа билетов на бой года между непобедимым американским боксером Флойдом Мейвезером и ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором — первым в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) чемпионом в двух весовых категориях.
Conoras McGregoras
© Getty images

Бой пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 килограмма) и намечен на 26 августа в Лас-Вегасе. Местом проведения встречи выбрана T-Mobile Arena, вмещающая 20 тысяч зрителей.

На сайте Ticketnetwork.com открыта продажа билетов, начиная с 2 тысяч долларов. Билет класса премиум стоит уже 84 416 долларов.

По информации СМИ, ирландец получит за этот поединок 75 миллионов долларов, американец — 100.

40-летний Мейвезер — бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, боксер выиграл все 49 боев в профессиональной карьере (26 нокаутом). В активе 28-летнего Макгрегора 24 боя по правилам ММА, в 21-м он одержал победы (18 нокаутом), а также потерпел три поражения.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

Испания заподозрила Жозе Моуринью в налоговых махинациях

Jose Mourinho
Прокуратура Испании заподозрила главного тренера «Манчестера Юнайтед» Жозе Моуринью в налоговых махинациях, на сумму 3,3 млн евро, сообщает BBC. Дело связано с его работой в качестве тренера «Реал Мадрида».

Самый дешевый билет на бой Мейвезер — Макгрегор обойдется в $2000

Conoras McGregoras
Началась продажа билетов на бой года между непобедимым американским боксером Флойдом Мейвезером и ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором — первым в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) чемпионом в двух весовых категориях.

На Кубке конфедераций Германия и Австралия забили пять мячей

FIFA Konfederacijų taurė: Australija – Vokietija
В понедельник, 19 июня, завершился последний матч первого тура группового этапа Кубка конфедераций по футболу. В Сочи встречались сборные Германии и Австралии.

Легендарный итальянский футболист в 49 лет дебютирует в профессиональном теннисе

Легендарный итальянский футболист в 49 лет дебютирует в профессиональном теннисе
Через неделю бывший защитник "Милана" и сборной Италии по футболу Паоло Мальдини дебютирует в профессиональном теннисе, сообщает The Sun.

Месси гульнул на 37 000 евро

Ispanijos Karaliaus taurės finalas, „Barcelona“ – „Alaves“
Один из лучших футболистов мира Лионеоль Месси отпраздновал в одном из ресторанов Ибицы с друзьями какое-то событие и оставил там 37 тысяч евро.
Facebook друзья
Rambler's Top100