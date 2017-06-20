Самый дешевый билет на бой Мейвезер — Макгрегор обойдется в $2000

Бой пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 килограмма) и намечен на 26 августа в Лас-Вегасе. Местом проведения встречи выбрана T-Mobile Arena, вмещающая 20 тысяч зрителей.

На сайте Ticketnetwork.com открыта продажа билетов, начиная с 2 тысяч долларов. Билет класса премиум стоит уже 84 416 долларов.

По информации СМИ, ирландец получит за этот поединок 75 миллионов долларов, американец — 100.

40-летний Мейвезер — бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, боксер выиграл все 49 боев в профессиональной карьере (26 нокаутом). В активе 28-летнего Макгрегора 24 боя по правилам ММА, в 21-м он одержал победы (18 нокаутом), а также потерпел три поражения.