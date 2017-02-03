Самый быстрый человек мира обозначил сроки завершения карьеры

rus.DELFI.lv
пятница, 3 февраля 2017 г. 07:43
Ямайский спринтер Усэйн Болт собирается завершить карьеру по окончании чемпионата мира-2017, который пройдет этим летом в Лондоне, сообщает Reuters.
© Vida Press

Болта приглашали выступить организаторы Игр Содружества-2018, которые пройдут в Австралии. Однако 30-летний легкоатлет ответил отказом, заявив: "Чтобы выйти на старт в 2018 году и иметь шанс победить, мне придется уже тренироваться больше, чем когда-либо. Так что этого не произойдет".

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.

Усэйн Болт на трех Олимпиадах: в Пекине в 2008 году, в Лондоне в 2012 году и в Рио-де-Жанейро в 2016 году, завоевал в общей сложности девять золотых медалей в трех дисциплинах (100, 200 м и эстафета 4х100. Правда, неделю назад Международный олимпийский комитет лишил Болта одной золотой медали Игр-2008 года из-за того, что один из членов ямайской эстафетной команды (Неста Картер) был уличен в употреблении допинга (туринабол).

Помимо теперь уже восьми золотых олимпийских наград в коллекции Болта — 11 побед на мировых первенствах и он является действующим рекордсменом мира в беге на 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).

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