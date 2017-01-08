С шестого раза Сундбю опередил Устюгова в "Тур де Ски"

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rus.DELFI.lv
воскресенье, 8 января 2017 г. 10:25
Сегодня, 7 января, в итальянском Валь-ди-Фьемме в гонке "Тур де Ски" на 15 км классическим стилем с общего старта россиянин Сергей Устюгов впервые уступил победу норвежцу Мартину Сундбю.
© AFP/Scanpix

До этого Устюгов выиграл все пять гонок "Тура" и установил тем самым рекорд по количеству побед в рамках популярной многодневки, которая берет отсчет с 2007 года.

На сей раз главный конкурент россиянина сумел добраться до финиша быстрее. Правда, преимущество Сундбю было небольшим: Устюгов отстал на 2,2 секунды. Российский лыжник по-прежнему сохраняет лидерство в общем зачете "Тура" перед решающим горным этапом, опережая норвежца на 1 минуту и 12 секунд. Третий в общем зачете швейцарец Дарио Колонья проигрывает Устюгову уже более двух минут.

"Тур де Ски-2017". 6-й этап (Валь-ди-Фьемме). Масс-старт. Классический стиль, 15 км:

1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 40.40,0
2. Сергей Устюгов (Россия) +2,2
3. Матти Хейккинен (Финляндия) +2,8…

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