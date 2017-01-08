С шестого раза Сундбю опередил Устюгова в "Тур де Ски"

Сегодня, 7 января, в итальянском Валь-ди-Фьемме в гонке "Тур де Ски" на 15 км классическим стилем с общего старта россиянин Сергей Устюгов впервые уступил победу норвежцу Мартину Сундбю.

До этого Устюгов выиграл все пять гонок "Тура" и установил тем самым рекорд по количеству побед в рамках популярной многодневки, которая берет отсчет с 2007 года.

На сей раз главный конкурент россиянина сумел добраться до финиша быстрее. Правда, преимущество Сундбю было небольшим: Устюгов отстал на 2,2 секунды. Российский лыжник по-прежнему сохраняет лидерство в общем зачете "Тура" перед решающим горным этапом, опережая норвежца на 1 минуту и 12 секунд. Третий в общем зачете швейцарец Дарио Колонья проигрывает Устюгову уже более двух минут.

"Тур де Ски-2017". 6-й этап (Валь-ди-Фьемме). Масс-старт. Классический стиль, 15 км:

1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 40.40,0

2. Сергей Устюгов (Россия) +2,2

3. Матти Хейккинен (Финляндия) +2,8…