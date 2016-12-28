РУСАДА пожаловалась на искажение слов Анцелиович о допинге

bbcrussian.com
среда, 28 декабря 2016 г. 15:15
В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) заявили, что газета New York Times исказила слова исполняющей главы РУСАДА Анны Анцелиович.
RUSADA biuras
© Reuters/Scanpix

Заявление РУСАДА опубликовано на официальном сайте организации.

Ранее New York Times опубликовала заметку, в которой говорится, что российские чиновники признали существование в стране системы приема допинга. Газета приводит цитату Анцелиович о том, что существовал "институциональный сговор", в котором не было замешано руководство страны.

По мнению РУСАДА, эти слова Анцелиович "искажены и вырваны из контекста".

В заявлении говорится, что Анцелиович в беседе с журналисткой Ребеккой Руиз сделала замечание, что в отчете для ВАДА, опубликованном 9 декабря 2016 года, канадский юрист Ричард Макларен отказался от слов "государственная система допинга" и использовал словосочетание "институциональный сговор". Таким образом, по мнению Анцелиович, он исключил возможную вовлеченность в допинговый скандал высшего руководства страны.

"К сожалению, Ребекка Руиз, вырвав из контекста данные слова, создала впечатление, что руководство РУСАДА признает наличие институциональной схемы покрытия допинга в России", - цитирует ТАСС заявление агентства.

В заявлении РУСАДА также подчеркивается, что у агентства "нет и не могло быть полномочий на признание либо отрицание подобного факта". В агентстве напомнили, что дело о допинге расследует Следственный комитет России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в среду заявил о необходимости проверить данные, изложенные в публикации американской газеты.

Песков напомнил, что Кремль отрицает причастность государства или государственных ведомств к организации употребления допинга спортсменами.

В мае 2016 года бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал New York Times интервью, в котором рассказал о системе применения допинга на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

Родченков рассказал, что лично разработал смеси запрещенных препаратов и помогал осуществлять подмену допинг-проб российских спортсменов, участвовавших в сочинской Олимпиаде. Именно он первым заявил об участии российских спецслужб в подмене допинг-проб, что позже вошло в доклад независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.

Выводы Макларена привели к тому, что часть российских спортсменов не смогла выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Российский президент Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции в конце декабря этого года заявил, что в России нет поддержки допинга на государственном уровне, а Родченков, по его словам, "таскал сюда всякую гадость".

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РУСАДА пожаловалась на искажение слов Анцелиович о допинге

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