Руни завершает карьеру в сборной Англии

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни объявил о завершении карьеры в сборной Англии.

"Матчи за сборную всегда были для меня чем-то особенным, — сказал 31-летний форвард. — Это очень трудное решение, я обсуждал его с семьей, моим менеджером в "Эвертоне" и теми, кто мне близок".

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт просил Руни сыграть в отборочных матчах чемпионата мира против Мальты и Словакии, но футболист ответил отказом. "Я считаю, что пришло время прощаться", — зявил он.

Руни — лучший бомбардир сборной Англии, за которую он дебютировал в февраля 2003 года. На его счету 53 гола в 119 матчах. В составе сборной Англии Руни сыграл в четвертьфинале чемпионата мира-2006, а также в 1/4 финала ЕВРО-2004 и ЕВРО-2012.

Карьера Руни во взрослом футболе началась в 2002 году в составе "Эвертона". Тогда форварду было всего 16 лет. Летом 2004 года "Манчестер Юнайтед" купил игрока за 25,6 млн фунтов. В составе "МЮ" Руни выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, пять раз становился чемпионом Англии, трижды выиграл национальный кубок и один раз — клубный чемпионат мира ФИФА.

Руни — лучший бомбардир в истории "МЮ". На его счету 253 гола в 559 матчах.