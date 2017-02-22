Руни может продолжить карьеру в китайском клубе

NEWSru.com
среда, 22 февраля 2017 г. 10:24
Звездный форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни принял решение продолжить карьеру в одном из клубов чемпионата Китая по футболу, утверждает The Mirror. "Красные дьяволы" не станут препятствовать решению 32-летнего нападающего.
Wayne'as Rooney
© AFP

Сообщается, что команда "Тяньцзинь Цюаньцзянь", которую тренирует Фабио Каннаваро, готова платить ветерану сборной Англии около 750 000 фунтов в неделю, что превышает его текущую зарплату в два с половиной раза. В случае заключения сделки Руни станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Ранее сообщалось, что зарплата Уэйна в Китае может даже дотянуть до 1 млн в неделю.

Футболист провел в стане "Манчестер Юнайтед" 13 лет. В текущем сезоне Премьер-лиги Руни провел 17 матчей, в которых забил два мяча и отдал пять голевых передач.

Тем временем аргентинец Карлос Тевес, которого "Шанхай Шеньхуа" в декабре 2016-го сделал самым высокооплачиваемым футболистом мира, близок к отъезду из Поднебесной. Нападающему не понравился Китай: он никак не свыкнется с местной едой, традициями и образом жизни.

NEWSru.com
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Руни может продолжить карьеру в китайском клубе

Wayne'as Rooney
Звездный форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни принял решение продолжить карьеру в одном из клубов чемпионата Китая по футболу, утверждает The Mirror. "Красные дьяволы" не станут препятствовать решению 32-летнего нападающего.

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