Руднев вернулся на поле в матче с "Баварией"

В 23-м туре чемпионата Германии по футболу "Кельн" дома крупно проиграл "Баварии" — 0:3. Нападающий сборной Латвии и "Кельна" Артем Руднев, пропустивший несколько предыдущих игр, вышел на замену на 62-й минуте при счете 0:2.

Безвыигрышная серия "Кельна" достигла четырех игр (три поражения и ничья). Клуб Руднева с 33 очками занимает 7-е место.

"Бавария" продолжает уходить в отрыв от всех конкурентов. Занимающий второе место "РБ Лейпциг" сыграл вничью с "Аугсбургом" (2:2) и теперь отстает от лидера бундеслиги на 7 очков. А к "Лейпцигу" подтянулись дортмундская "Боруссия" (6:2 над "Байером") и "Хоффенхайм" (5:2 над Ингольштадтом"). Форвард дортмундцев Обамеянг забил дважды и стал единоличным лидером среди бомбардиров — 21 гол.

23-й тур

Кельн — Бавария 0:3 (0:1)

Голы: Мартинес 25, Бернат 48, Рибери 90.

Кельн: Кесслер, Суботич, Хайнц, Соренсен (Марох, 56), Ольковски, Клеменс (Руднев, 63), Рауш, Хегер (Йойич, 73), Модест, Осако, Цоллер.

Бавария: Нойер, Бернат, Мартинес, Алаба, Дуглас Коста (Рибери, 52), Лам, Алькантара, Видаль (Киммих, 73), Коман (Рафинья, 82), Левандовски, Мюллер.

Аугсбург — РБ Лейпциг 2:2 (1:1)

Голы: Стафилидис 19, Хинтереггер 60 — Вернер 25, Комппер 52.

РБ Лейпциг: Гулачи, Шмитц, Орбан, Комппер, Хальстенберг, Кейта, Ильзанкер, Демме (Берк, 83), Забитцер, Вернер, Форсберг.

Хоффенхайм-1899 — Ингольштадт-04 5:2 (1:1)

Голы: Руди 17, Салаи 62, 79, Крамарич 77, Хюбнер 88 — Коэн 38, Зюле 60 (автогол).

Вердер — Дармштадт 2:0 (0:0)

Голы: Крузе 75 (пен), 90.

Майнц — Вольфсбург 1:1 (1:1)

Голы: Кордоба 24 — Гомес 20.

Боруссия Д — Байер 6:2 (2:0)

Голы: Дембеле 6, Обамеянг 26, 69, Пулишич 77, Шюрлле 85 (пен), Геррейру 90 — Фолланд 48, Венделл 74.

Боруссия: Бюрки, Пишчек, Папастатопулос, Геррейру, Бартра, Кастро, Вайгль, Ройс (Пулишич, 44), Дурм, Обамеянг (Шюррле, 81), Дембеле (Кагава, 73).

Боруссия М — Шальке-04 4:2 (1:1)

Голы: Джонсон 28, 64, Вендт 67, Раффаэл 76 — Бенталеб 38 (пен), Горетцка 82.

После 23-го тура

1 Бавария 23 17 5 1 57-13 56

2 РБ Лейпциг 23 15 4 4 43-24 49

3 Боруссия Д 23 12 7 4 52-25 43

4 Хоффенхайм 23 10 11 2 44-24 41

5 Герта 22 11 4 7 30-24 37

6 Айнтрахт 22 10 5 7 25-22 35

7 Кельн 23 8 9 6 31-25 33…

БОМБАРДИРЫ: Обамеянг (Боруссия Д) — 21, Левандовски (Бавария) — 19, Модест (Кельн) — 17…