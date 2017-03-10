"Ростов" сыграл вничью с "МЮ", "Краснодар" пропустил в Виго на 90-й

Именно Ибрагимович и оказался причастным к первому голу в матче, отдав голевую передачу за десять минут до перерыва Генриху Мхитаряну.

Российский клуб отыгрался на 8-й минуте второго тайма, когда Калачев классно закинул мяч в штрафную, где его принял на грудь Александр Бухаров и следующим движением послал в левый угол ворот Серхио Ромеро — 1:1.

Счет до конца матча больше не изменился, а ответная игра пройдет на стадионе "Олд Траффорд" 16 марта.

Другой российский клуб "Краснодар" гостил в Виго у испанской "Сельти". Первый тайм голов не принес, а в начале второго кипер гостей Крицюк не выручил команду после удара Васса со штрафного. Правда, уже через шесть минут Классон ответил очень классным сольным проходом и результативным завершением — 1:1 (см. видео ниже).

Привезти домой ничью российскому клубу все-таки не удалось. И вдвойне обиднее для краснодарцев, что пропустили они второй мяч на 90-й минуте. Хотя нельзя не отдать должное и великолепному удару головой вышедшего на замену Бовю — 2:1 в пользу "Сельты".

Лига Европы-2016/17. 1/8 финала (первые матчи):

Ростов Россия — Манчестер Юнайтед Англия 1:1 (0:1)

Голы: Бухаров (53) — Мхитарян (35)

Ростов: Медведев, Навас, Гранат (Терентьев, 18), Кудряшов, Мевля, Ерохин, Калачев, Гацкан, Нобоа, Полоз, Бухаров (Азмун, 74).

МЮ: Ромеро, Рохо, Смоллинг, Джонс, Блинд (Валенсия, 90), Эррера (Кэррик, 90), Погба, Феллайни, Янг, Мхитарян (Марсьяль, 67), Ибрагимович.

Предупреждения: Мхитарян (21), Гацкан (25), Бухаров (44), Нобоа (59), Калачев (73), Эррера (78).

Сельта Испания — Краснодар Россия 2:1 (0:0)

Голы: Васс (50), Бовю (90) — 56 Классон (56)

Сельта: Альварес, Мальо, Кабраль, Фонтас, Кастро, Васс (Хосабед, 70), Радоя, Диас, Аспас, Гвидетти (Бовю, 78), Систо.

Краснодар: Крицюк, Мартынович, Налдо, Гранквист, Рамирес, Газинский, Подберезкин (Мамаев, 75), Перейра, Жигулев (Торбинский, 83), Классон, Вандерсон (Лаборде, 78).

Предупреждение: Классон (24).

Гент Бельгия — Генк Бельгия 2:5 (1:4)

Голы: Каллу (27), Кулибали (61) — Малиновский (21), Колли (33), Саматта (41, 72), Уронен (45+2)

Нереализованный пенальти: Пербе (Гент, 68-вратарь)

Удаление: Эсити (Гент, 84).

Олимпиакос Греция — Бешикташ Турция 1:1 (1:0)

Голы: Камбьяссо (36) — Абубакар (53)

Лион Франция — Рома Италия 4:2 (1:2)

Голы: Диакаби (8), Толиссо (47), Фекир (74), Ляказетт (90+2) — Салах (20), Фасио (33)

Лион: Антони Лопеш, Маммана (Фекир, 71), Морель, Рафаэл (Жалле, 46), Диакаби, Тузар, Гоналон, Вальбуэна, Толиссо, Геззаль (Корне, 76), Ляказетт.

Рома: Алиссон, Фасио, Жезус, Эмерсон, Манолас, Наингголан (Перотти, 85), Стротман, Салах, де Росси (Паредес, 82), Бруно Перес, Джеко (Эль-Шаарави, 90).

Шальке-04 Германия — Боруссия М Германия 1:1 (1:1)

Голы: Бургшталлер (25) — Хофманн (15)

АПОЭЛ Кипр — Андерлехт Бельгия 0:1 (0:1)

Гол: Станчу (29)

Копенгаген Дания — Аякс Голландия 2:1 (1:1)

Голы: Фальк (1), Корнелиус (59) — Дольберг (32)