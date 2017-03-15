Россию в Лиге чемпионов - 2018/19 будут представлять три клуба

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NEWSru.com
среда, 15 марта 2017 г. 10:51
После вылета "Порту" из розыгрыша футбольных еврокубков Португалия проиграла России борьбу за шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА по итогам нынешнего сезона.
© Reuters/Scanpix

Это означает, что в сезоне-2018/19 в Лиге чемпионов выступят сразу три отечественных футбольных клуба.

"Порту", будучи последним представителем своей страны в еврокубках, накануне проиграл итальянскому "Ювентусу" в 1/4 финале Лиги чемпионов. Тогда как Россия, занимающая шестое место, все еще представлена "Ростовом" и "Краснодаром" в Лиге Европы.

В таблице коэффициентов УЕФА используются показатели стран за последние пять сезонов. В активе России 50,532 балла, у Португалии - 49,332.

Таким образом, с сезона-2018/19 три российских клуба получат право выступить в Лиге чемпионов, причем два из них (чемпион и вице-чемпион страны) - сразу на групповом этапе, а бронзовой команде предстоит пройти квалификационный барьер. Еще три российские команды выступят в Лиге Европы.

В последние годы Россию в ЛЧ представляли две команды. Тремя клубами в Лиге чемпионов страна была представлена в сезонах 2009/10, 2010/11 и 2011/12 годов.

NEWSru.com
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