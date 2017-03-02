Россию официально лишили чемпионата мира по биатлону 2021 года

Решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) лишить Тюмень права проведения чемпионата мира 2021 года вступило в силу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В феврале IBU предложил России до 24 февраля добровольно отказаться от проведения чемпионата мира по биатлону в 2021 году. Союз опирался на данные второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

Международный олимпийский комитет рекомендовал не проводить в России крупные соревнования до окончания расследования информации из доклада, согласно которой власти были причастны к «допинговой программе».

Добровольного отказа в отведенный срок в IBU не поступило. После этого IBU отнял у Тюмени чемпионат мира в одностороннем порядке.

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов заявил, что категорически настаивает на нелегитимности решения исполкома IBU и ждет соответствующих документов с обоснованиями. Он также добавил, что «у IBU нет прав на принятие такого решения, поскольку исполком не имеет права подменять собой конгресс».

Вторая часть доклада Макларена была опубликована 9 декабря 2016 года. В нем спортсменов обвиняют в причастности к «государственной допинговой программе» на Олимпиаде в Сочи. В отношении семи российских биатлонистов проводится расследование. Макларен публично не называет имена спортсменов.