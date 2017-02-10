Россию лишили еще одного золота Олимпиады-2012: наказана бегунья Савинова

Было доказано, что Савинова принимала запрещенные препараты в период с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года. Спортсменка дисквалифицирована на четыре года, все результаты, показанные ею в этот период аннулированы. Дисквалификация россиянки ведется с 24 августа 2015 года.

Савинова лишена золотой медали Олимпиады-2012 в беге на 800 м. Таким образом, награда ОИ-2012 переходит к Кастер Семеня из ЮАР. Россиянка также лишена золота и серебра чемпионатов мира 2011 и 2013 годов, отмечает "Интерфакс".

"На основании четких доказательств, в том числе фактических данных биологического паспорта, Мария Савинова-Фарносова уличена в употреблении допинга в период с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года и, соответственно, признана виновной в нарушении правил IAAF", — говорится в решении CAS.

В ноябре 2016 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовала Международной федерации легкой атлетики (IAAF) пожизненно дисквалифицировать пятерых российских легкоатлетов, четырех тренеров и одного врача. В списке фигурировала Савинова-Фарносова, а также Екатерина Поистогова, завоевавшая в Лондоне-2012 бронзовую медаль в забеге на 800 метров, напоминает Newsru.com.

Также в этом списке значатся Анастасия Баздырева, Кристина Угарова, Татьяна Мязина, Владимир Мохнев, Владимир Казарин, Алексей Мельников, Виктор Чегин и врач сборной России по легкой атлетике Сергей Португалов.

После решения CAS об аннулировании всех результатов легкоатлетки Марии Савиновой сборная России лишилась 12-й медали Олимпийских игр в Лондоне. Семь медалей сборная России потеряла после перепроверки допинг-проб Международным олимпийским комитетом (МОК).