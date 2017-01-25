Россиянка Лебедева лишена двух медалей Олимпиады, Болт остался без золота Пекина

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rus.DELFI.lv
среда, 25 января 2017 г. 19:16
Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву двух серебряных медалей Олимпиады-2008 в Пекине.
Usainas Boltas ir Tatjana Lebedeva (AP/RIA Scanpix nuotr.)

После перепроверки допинг-проб новейшими методами, в организме Лебедевой было обнаружено запрещенное вещество туринабол — анаболический стероид, сообщает пресс-служба МОК.

На Играх-2008 Лебедева завоевала серебро в прыжках в длину и в тройном прыжке. Теперь серебро Олимпиады-2008 достанется казахстанской спортсменке Ольге Рыпаковой, которая в Пекине была лишь четвертой: ранее за допинг была дисквалифицирована бронзовый призер тех Игр гречанка Хрисопия Деветци.

Татьяна Лебедева несколько лет назад завершила карьеру. В настоящее время 40-летняя бывшая спортсменка является вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В ее коллекции есть золото и бронза Олимпиады в Афинах и серебро Игр в Сиднее.

Кроме того, МОК дисквалифицировал ямайского бегуна Несту Картера за применение допинга во время Пекина-2008. В ходе перепроверки допинг-проб в тесте спортсмена был обнаружен запрещенный препарат метилгексаниамин.

В Пекине-2008 Картер завоевал золотую медаль в эстафете 4x100 м, где помимо него выступали Майкл Фрэйтер, Усэйн Болт и Асафа Пауэлл, которые также лишились награды. Таким образом, самый великий спринтер современности Болт лишился одной из своих девяти золотых олимпийских наград и является восьмикратным олимпийским чемпионом.

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Россиянка Лебедева лишена двух медалей Олимпиады, Болт остался без золота Пекина (2)

Usainas Boltas ir Tatjana Lebedeva (AP/RIA Scanpix nuotr.)
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