Россияне сломили главную сенсацию МЧМ, известны все полуфиналисты

На молодежном чемпионате мира по хоккею в Торонто и Монреале определились полуфинальные пары турнира. Дальше борьбу за титул продолжат сборные России, Швеции, США и Канады.

Российская молодежка обыграла в четвертьфинале главную сенсацию чемпионата — датчан — 4:0. Победа пришла к команде Валерия Брагина благодаря дублю Кирилла Капризова, а также голам Александра Полунина и Павла Карнаухова.

В полуфинале россияне встретятся с командой США, которая пока на МЧМ-2017 не потерпела ни одного поражения. В 1/4 американцы не без труда переиграли швейцарцев — 3:2.

Другую полуфинальную пару турнира составят сборные Швеции и Канады. Молодежка "Тре Крунур" добилась вчера разгромной победы над словаками — 8:3, а хозяева первенства справились с чехами — 5:3.

МЧМ-2017. 1/4 финала

Канада U20 — Чехия U20 — 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)

0:1 — Каше (Мусил, Гронек) — 16:49 (5x5)

1:1 — Спирс (Стивенс, Жозеф) — 23:45 (5x5)

2:1 — Стивенс (Чирелли) — 27:27 (5x5)

2:2 — Шоустал — 28:53 (5x5)

3:2 — Шабо (Стивенс, Чирелли) — 33:32 (5x5)

4:2 — Готье (Руа, Клаг) — 43:18 (5x5)

4:3 — Странски (Нечас, Зборжил) — 45:54 (5x5)

5:3 — Готье (Клаг, Шабо) — 46:37 (5x5)

Броски: 41 — 19.

Вратари: Ингрем — Шкарек.

Штраф: 4 — 8.

2 января. Монреаль. "Белл-центр". 10 215 зрителей.



США U20 — Швейцария U20 — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

1:0 — Бракко (Томпсон, Терри) — 08:32 (5x4)

2:0 — Канин (Гринвей, Бракко) — 10:42 (5x5)

2:1 — Хишир (Зигенталер, Риат) — 30:47 (5x4)

2:2 — Хишир (Тюркауф) — 46:00 (5x4)

3:2 — Гринвей (Макэвой, Келлер) — 46:18 (5x4)

Броски: 17 — 21.

Вратари: Парсонс — ван Поттельберге.

Штраф: 10 — 18.

2 января. Торонто. "Эйр Канада-центр". 8 176 зрителей.



Швеция U20 — Словакия U20 — 8:3 (3:0, 2:2, 3:1)

1:0 — Эрикссон Эк (Асплунд, Карлстрем) — 01:08 (5x4)

2:0 — Седерлунд (Вингерли, Гуннарссон) — 16:28 (5x5)

3:0 — Грундстрем (Нюландер, Карлссон) — 17:01 (5x5)

4:0 — Нюландер (Дален, Асплунд) — 26:17 (5x5)

5:0 — Карлстрем (Аль, Асплунд) — 33:07 (5x5)

5:1 — Бодак (Слобода) — 35:48 (5x4)

5:2 — Струшка (Чернак) — 36:54 (5x5)

5:3 — Ружичка — 41:53 (5x5)

6:3 — Седерлунд (Карлссон) — 42:36 (5x5)

7:3 — Андерссон (Ларссон, Леке) — 44:27 (5x4)

8:3 — Эрикссон Эк (Асплунд, Кюлингтон) — 57:04 (5x4)

Броски: 50 — 18.

Вратари: Сандстрем — Гуска.

Штраф: 2 — 20.

2 января. Монреаль. "Белл-центр".



Дания U20 — Россия U20 — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

0:1 — Полунин (Воробьев) — 08:45 (5x5)

0:2 — Капризов (Воробьев, Тренин) — 19:49 (5x4)

0:3 — Карнаухов (Гурьянов, Квартальнов) — 47:12 (5x5)

0:4 — Капризов (Полунин) — 55:35 (5x5)

Броски: 14 — 32

Вратари: Петерсен (с 20:00 — Крог) — Самсонов.

Штраф: 10 — 14.

2 января. Торонто. "Эйр Канада-центр". 7 801 зритель.

