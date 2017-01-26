Россия потеряла 19 олимпийских медалей после перепроверки допинг-проб

По итогам перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне команда России лишилась уже 19 медалей.

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