Россия опустилась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФА

Первая пятерка рейтинга осталась без изменения: на первом месте по-прежнему Аргентина, затем идут Бразилия, Германия, Чили и Бельгия.

Наибольшего прогресса за последний месяц добилась сборная Камеруна, благодаря победе на Кубке Африки поднявшаяся сразу на 29 строчек вверх и занявшая 33-е место.

Успешное участие в континентальном первенстве улучшили положение еще нескольких африканских команд - в первую очередь Египта, который стал вторым на Кубке Африки и поднялся на 23-е место в рейтинге ФИФА.

Россия как хозяйка следующего мирового первенства в 2018 году не участвует в отборочном турнире, играя лишь товарищеские встречи с не самыми сильными соперниками. С точки зрения рейтинга ФИФА это означает, что до Кубка конфедераций летом этого года у российской сборной не будет возможности заработать много рейтинговых очков, а следовательно ее положение в рейтинге будет лишь ухудшаться.

Рейтинг ФИФА был впервые опубликован в 1993 году, и в 1995 году сборная Россия добилась пока лучшего в своей истории результата, заняв в нем пятую строчку. В 2008-м и 2012 годах россиянам еще дважды удавалось на короткое время входить в десятку лучших команд.

Провальное выступление сборной России на Евро-2016 кардинально ухудшило ее позиции в рейтинге ФИФА, отбросив во вторую половину первой сотни.

Рейтинг ФИФА рассчитывается на основе выступлений команд за последние четыре года. При этом наибольшее количество рейтинговых очков дают победы за последний год в официальных турнирах. К более давним результатам применяются понижающие коэффициенты.