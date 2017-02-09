Россия опустилась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФА

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bbcrussian.com
четверг, 9 февраля 2017 г. 16:55
В опубликованном в четверг обновленном мировом рейтинге ФИФА национальных сборных по футболу команда России опустилась на пять позиций и теперь занимает 61-ю строчку - столь низкое место россияне не занимали еще никогда.
© Reuters/Scanpix

Первая пятерка рейтинга осталась без изменения: на первом месте по-прежнему Аргентина, затем идут Бразилия, Германия, Чили и Бельгия.

Наибольшего прогресса за последний месяц добилась сборная Камеруна, благодаря победе на Кубке Африки поднявшаяся сразу на 29 строчек вверх и занявшая 33-е место.

Успешное участие в континентальном первенстве улучшили положение еще нескольких африканских команд - в первую очередь Египта, который стал вторым на Кубке Африки и поднялся на 23-е место в рейтинге ФИФА.

Россия как хозяйка следующего мирового первенства в 2018 году не участвует в отборочном турнире, играя лишь товарищеские встречи с не самыми сильными соперниками. С точки зрения рейтинга ФИФА это означает, что до Кубка конфедераций летом этого года у российской сборной не будет возможности заработать много рейтинговых очков, а следовательно ее положение в рейтинге будет лишь ухудшаться.

Рейтинг ФИФА был впервые опубликован в 1993 году, и в 1995 году сборная Россия добилась пока лучшего в своей истории результата, заняв в нем пятую строчку. В 2008-м и 2012 годах россиянам еще дважды удавалось на короткое время входить в десятку лучших команд.

Провальное выступление сборной России на Евро-2016 кардинально ухудшило ее позиции в рейтинге ФИФА, отбросив во вторую половину первой сотни.

Рейтинг ФИФА рассчитывается на основе выступлений команд за последние четыре года. При этом наибольшее количество рейтинговых очков дают победы за последний год в официальных турнирах. К более давним результатам применяются понижающие коэффициенты.

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