Российскую биатлонистку временно отстранили от гонок на чемпионате мира

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rus.DELFI.lv
пятница, 10 февраля 2017 г. 19:50
Российская биатлонистка Екатерина Глазырина временно отстранена от соревнований (в том числе и от гонок на проходящем сейчас чемпионате мира в Австрии) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба IBU.
© RIA/Scanpix

Рабочая группа Международного союза биатлонистов (IBU) провела проверку информации, указанной в докладе независимой группы Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. На основе данной проверки был сделан вывод о том, что несколько проб спортсменки могли содержать запрещенные препараты, а с пробами, которые брало РУСАДА, могли производиться манипуляции.

Отстранение Глазыриной вступило в силу сегодня и продлится до тех пор, пока IBU не примет окончательное решение по данному делу.

Глазырина 10 февраля должна была выступить в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене, но утром ее в стартовом протоколе заменила другая россиянка — Ирина Услугина.

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко прокомментировал временное отстранение Екатерины Глазыриной.

"Федерация, когда делает заявку, должна быть внимательнее. Человек приезжает на соревнование, а там оказывается, что она в списке спортсменов, по которым ведется расследование. Зачем тогда заявку отправлять? Катя-то не отстранена. Может, конечно, и правильно, что ее отстраняют от соревнований. Она выиграет, а потом еще и медаль заберут. Зачем?", — задался вопросом Мутко.

"Сейчас на чемпионате мира по биатлону идет жесткий контроль за всеми нашими спортсменами. И мы к этому готовы. Они только приехали, и сразу — берут не только стандартные пробы, проверяют и кровь. Что ж, мы открыты. Я много раз говорил — у нас нет спортсменов-однодневок", — цитирует Мутко Чемпионат.com.

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