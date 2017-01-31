Российским паралимпийцам запретили участвовать в отборе к Играм-2018

Исполком Международного паралимпийского комитета (IPC) не разрешил российским паралимпийцам участвовать в отборе к зимним Играм 2018 года, которые примет южнокорейский Пхенчхан, сообщает сайт Паралимпийского комитета России (ПКР).

"Исполком IPC отклонил предложение ПКР об участии российских паралимпийцев в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года при конкретных гарантиях со стороны ПКР", — гласит заявление комитета.

ПКР продолжит готовить российских паралимпийцев к зимней Паралимпиаде, несмотря на запрет IPC, и будет отстаивать законные права российских паралимпийцев в установленном порядке и в соответствии с российским и международным законодательством, отмечается в заявлении ПКР.

7 августа IPC отстранил сборную России от Паралимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро в полном составе и исключил ПКР из состава организации. Основанием для подобного решения послужил доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В ноябре 2016 года IPC назвал критерии восстановления россиян в составе организации. Документ, состоящий из 11 страниц, включает ряд требований, в том числе свободный доступ допинг-офицеров в закрытые российские города и отсутствие чиновников в руководстве ПКР.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко так прокомментировал решение IPC: "Стороны работают, взаимодействуют между собой. Не дали выступать, потому что, как я понимаю, IPC хочет полного соответствия ПКР критериям. Российская сторона представила свою позицию, пока она отклонена".

"Есть дорожная карта по восстановлению, надо ей следовать. ПКР попытался получить разрешение выступать до решения общей ситуации, им отказали. Что тут сделаешь, надо работать дальше. Есть дорожная карта, которую надо пройти", — приводит слова чиновника "Р-Спорт".

IPC также пояснил свой отказ предоставить российским паралимпийцам возможность участвовать в квалификационных соревнованиях на Паралимпиаду-2018 под гарантии ПКР. "Данное решение IPC вовсе не закрывает двери перед Россией на участие в Паралимпиаде в следующем году. Если ПКР продолжит в полной мере сотрудничать с нами и будет полностью удовлетворять критериям восстановления до Игр-2018 в Пхенчхане, санкции с ПКР будут сняты. И спортсмены либо смогут принять участие в квалификационных соревнованиях, либо альтернативным путем через запрос в МПК на квоты участвовать в Играх", — говорится в заявлении IPC.