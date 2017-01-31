Российским паралимпийцам запретили участвовать в отборе к Играм-2018

rus.DELFI.lv
вторник, 31 января 2017 г. 10:55
Исполком Международного паралимпийского комитета (IPC) не разрешил российским паралимпийцам участвовать в отборе к зимним Играм 2018 года, которые примет южнокорейский Пхенчхан, сообщает сайт Паралимпийского комитета России (ПКР).
© AP

"Исполком IPC отклонил предложение ПКР об участии российских паралимпийцев в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года при конкретных гарантиях со стороны ПКР", — гласит заявление комитета.

ПКР продолжит готовить российских паралимпийцев к зимней Паралимпиаде, несмотря на запрет IPC, и будет отстаивать законные права российских паралимпийцев в установленном порядке и в соответствии с российским и международным законодательством, отмечается в заявлении ПКР.

7 августа IPC отстранил сборную России от Паралимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро в полном составе и исключил ПКР из состава организации. Основанием для подобного решения послужил доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В ноябре 2016 года IPC назвал критерии восстановления россиян в составе организации. Документ, состоящий из 11 страниц, включает ряд требований, в том числе свободный доступ допинг-офицеров в закрытые российские города и отсутствие чиновников в руководстве ПКР.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко так прокомментировал решение IPC: "Стороны работают, взаимодействуют между собой. Не дали выступать, потому что, как я понимаю, IPC хочет полного соответствия ПКР критериям. Российская сторона представила свою позицию, пока она отклонена".

"Есть дорожная карта по восстановлению, надо ей следовать. ПКР попытался получить разрешение выступать до решения общей ситуации, им отказали. Что тут сделаешь, надо работать дальше. Есть дорожная карта, которую надо пройти", — приводит слова чиновника "Р-Спорт".

IPC также пояснил свой отказ предоставить российским паралимпийцам возможность участвовать в квалификационных соревнованиях на Паралимпиаду-2018 под гарантии ПКР. "Данное решение IPC вовсе не закрывает двери перед Россией на участие в Паралимпиаде в следующем году. Если ПКР продолжит в полной мере сотрудничать с нами и будет полностью удовлетворять критериям восстановления до Игр-2018 в Пхенчхане, санкции с ПКР будут сняты. И спортсмены либо смогут принять участие в квалификационных соревнованиях, либо альтернативным путем через запрос в МПК на квоты участвовать в Играх", — говорится в заявлении IPC.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

Российским паралимпийцам запретили участвовать в отборе к Играм-2018

Российским паралимпийцам запретили участвовать в отборе к Играм-2018
Исполком Международного паралимпийского комитета (IPC) не разрешил российским паралимпийцам участвовать в отборе к зимним Играм 2018 года, которые примет южнокорейский Пхенчхан, сообщает сайт Паралимпийского комитета России (ПКР).

Информатор WADA Степанова не хочет возвращаться в Россию (10)

Julija Stepanova
Легкоатлетка Юлия Степанова, на информации которой о применении допинга в России базировались обвинения немецкого телеканала ARD и впоследствии Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявила о нежелании возвращаться в Россию, сообщает Associated Press.

В Матче звезд НХЛ победила команда Овечкина и Кросби

В Матче звезд НХЛ победила команда Овечкина и Кросби
В Лос-Анджелесе завершился звездный уик-энд с участием лучших игроков Национальной хоккейной лиги. Финальным событием стал матч между сборными Столичного и Тихоокеанского дивизионов.

Скандальный матч в Севилье лишил "Барсу" чистого гола и победы (1)

Скандальный матч в Севилье лишил Барсу чистого гола и победы
В испанской футбольной примере прошли матчи 20-го тура и важных очков здесь недосчитались "Барселона" и "Севилья", которые теперь уступают 7 очков (по потерянным) лидеру чемпионата мадридскому "Реалу".

Причуды Кубка Англии: выход в 1/8 клубов из пятого дивизиона и вылет "Ливерпуля"

Причуды Кубка Англии: выход в 1/8 клубов из пятого дивизиона и вылет Ливерпуля
Вчера и сегодня прошли матчи 4-го раунда Кубка Англии по футболу, которые принесли несколько сенсационных результатов и назвали новых героев.
Facebook друзья
Rambler's Top100