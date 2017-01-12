Российский спортсмен отказался вернуть олимпийскую медаль

Российский бегун, чемпион Европы по легкой атлетике Максим Дылдин отказался возвращать бронзовую олимпийскую медаль, завоеванную на Играх-2008 в Пекине в эстафете 4х400 метров. Об этом спортсмен сказал в интервью Properm.ru.

"Медаль у меня дома, пусть попробуют ее забрать. Наше министерство не согласилось с таким решением, нам сказали оставить медали себе, мы их честно выиграли", — сказал Дылдин.

В сентябре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отнять у российской команды бронзовые награды ОИ-2008 из-за положительной допинг-пробы одного из бегунов — Дениса Алексеева. В результате перепроверки проб пекинских Игр у него был найден запрещенный препарат туринабол.

На днях 29-летний Дылдин объявил о завершении карьеры. Такое решение он принял после объявленной CAS дисквалификации спортсмена на четыре года за нарушение антидопинговых правил ("Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб").

Дылдин рассказал, почему отказался от сдачи допинг-пробы. "Вообще дело на меня открылось 22 мая 2015 года. Расследование шло один год и восемь месяцев, и на основании этого 6 января 2017-го вынесли приговор — дисквалификация на четыре года. Я считаю, что это незаконно. Будь я спортсменом из другой страны, какой-нибудь западной, расследование шло бы не так долго и весь вопрос решился в течение месяца.

А тогда я шел к такси по улице в Адлере, был на сборах. До этого я отнес в машину все свои сумки, затем быстро позавтракал и как раз возвращался к таксисту. По дороге к автомобилю ко мне подбегает женщина, офицер WADA, она была из Эстонии или Латвии, точно не помню, но говорила по-русски. По контракту нас могут проверить представители из любой другой страны. Она меня спрашивает: "Вы Максим Дылдин?", на что я спросил у нее, кто она такая, женщина представилась офицером WADA. В ответ я попросил ее показать удостоверение, потому что когда ты сдаешь допинг-контроль за границей, они обязаны предоставить тебе свои корочки и бланк для заполнения данных. Женщина мне задала вопрос: "Вы будете сдавать анализы?" Я ей вновь говорю: "Вы кто, покажите свое удостоверение, я что, должен прямо на улице вам сдавать все?" Она опять: "Вы будете сдавать анализы?" Ну тогда я и сказал: "Раз вы не показываете удостоверение, то я не Максим Дылдин". Тогда она стала тянуть меня за руку, я пригрозил ей, что вызову полицию, а она просто развернулась и ушла. Все, вот за это меня отстранили.

Когда было расследование по моему делу, я несколько раз сдавал анализы, и ничего в них не было. За всю карьеру у меня огромная пачка листов о прохождении контроля на допинг. Мне все равно, я хоть каждый день могу сдавать эти анализы, я всегда поддерживал и поддерживаю чистый спорт. Даже после инцидента, спустя неделю, я сдавал допинг-контроль в соревнованиях на Волгограде, все было в порядке".