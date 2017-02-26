Российский лыжник Устюгов берет второе золото ЧМ в Лахти за два дня

Российские лыжники Никита Крюков и Сергей Устюгов на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти выиграли командный спринт классическим стилем.

В командном спринте каждый из двух участников команды бежит по три этапа, в сумме в эстафете — шесть этапов. У мужчин на третьем этапе вперед вырвался норвежец Йоханнес Клэбо, создавший задел в несколько секунд. После четвертого этапа команду России на второе место вывел Устюгов, на на следующем этапе россиянина Крюкова обошли итальянец Пеллегрино и финн Нисканен.

Перед решающим этапов норвежец Иверсен имел задел перед тремя конкурентами в 6 секунд, но разрыв постепенно сокращался. Группу преследователей возглавил финн Нисканен, который перед входом на стадион догнал, наконец, Иверсена. Развязка наступила перед последним поворотом на финишную прямую, когда норвежец и финн не поделили лыжню. Нисканен попытался обойти Иверсена по внутреннему радиусу, тот наступил на лыжи соперника и оба упала после контакта.

В результате этой драмы вперед вырвались Устюгов и Пеллегрино. На финишной прямой скорость российского лыжника оказалась выше, чем и у итальянца. Тройку призеров замкнул Нисканен, а главные фавориты командного спринта финишировали лишь четвертыми.

Таким образом, Устюгов взял реванш у Пеллегрино за поражение в финале личного спринта и завоевал свое второе золото на ЧМ-2017 — днем ранее россиянин победил в скиатлоне на 30 км. Всего у Устюгова теперь 4 медали мировых первенств.

В женском командном спринте первые четыре этапа была тактическая борьба, на пятом ускорение в гору совершила Юлия Белорукова. Порыв россиянки сумела поддержать только норвежка Хайди Венг. Вдвоем они оторвались от конкурентов и на последнем этапе золото разыгрывали между собой Россия и Норвегия. На подъеме норвежка Фалла создала просвет над Матвеевой в 6 секунд и в итоге принесла Норвегии золото, у России — серебро. В споре за бронзу американка Диггинс в финишном створе была чуть быстрее шведки Нильсен.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия

Женщины. Командный спринт, классический стиль

1. Хайди Венг — Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 20.20,5

2. Юлия Белорукова — Наталья Матвеева (Россия) +5,6 сек

3. Сэди Бьорнсен — Джессика Диггинс (США) +18,4 сек…

Мужчины. Командный спринт, классический стиль

1. Никита Крюков — Сергей Устюгов (Россия) — 17.40,6

2. Дитмар Ноклер — Федерико Пеллегрино (Италия) +2,2 сек

3. Сами Яухоярви — Ииво Нисканен (Финляндия) +8,7…