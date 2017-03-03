Российский боксер Поветкин отстранен от боев минимум на год

Всемирный боксерский совет (WBC) отстранил российского боксера-тяжеловеса Александра Поветкина от всех соревнований под эгидой организации на неопределенный срок и оштрафовал на 250 тыс. долларов за провел допинг-теста.

Как говорится в сообщении WBC, через год у Поветкина появится возможность восстановить свой статус в WBC - в том случае, если результаты всех необходимых тестов окажутся отрицательными.

21 мая прошлого года Поветкин должен был провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC. Однако незадолго до этого в пробах боксера был обнаружен мельдоний.

При этом глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский утверждал, что Поветкин не употреблял мельдоний с сентября 2015 года.

В августе 2016 года WBC заявил, что в случае провала допинг-теста в течение года Поветкин будет отстранен от соревнований, а также лишен звания обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира.

В декабре в пробах спортсмена был обнаружен остарин, из-за чего был отменен его бой с канадцем Бермейном Стиверном.

Допинг-проба "Б" Поветкина в феврале 2017 года также дала положительный результат на остарин.

В России остарин приравнен к анаболическим стероидам и используется для увеличения мышечной массы и сжигания подкожного жира.