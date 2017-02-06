Российский боксер Поветкин исключен из рейтингов WBC

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Deutsche Welle
понедельник, 6 февраля 2017 г. 11:30
Об исключении Александра Поветкина из рейтингов сообщил президент WBC. Решение по делу российского боксера, уличенного в использовании запрещенного вещества остарин, пока не вынесено.
Aleksandras Povetkinas
© RIA/Scanpix

Российский боксер Александр Поветкин исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC). Решение по делу боксера, уличенного в допинге, будет вынесено на следующей неделе, заявил в воскресенье, 5 февраля, президент WBC Маурисио Сулейман российскому агентству "Р-Спорт".

Ранее сообщалось, что результаты теста Поветкина на допинг, пришедшие из американской лаборатории, выявили наличие 20 трилионных грамма запрещенного вещества остарин.

17 декабря 2016 года в Екатеринбурге Александр Поветкин должен был провести бой с Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

Всемирный боксерский совет отменил бой за несколько часов до начала из-за положительной пробы Поветкина на остарин.

Deutsche Welle
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