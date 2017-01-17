Российский боец похвалил Американское антидопинговое агентство

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rus.DELFI.lv
вторник, 17 января 2017 г. 18:00
Один из наиболее известных российских бойцов смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов видит много положительного в работе, которую проводит Американское антидопинговое агентство (USADA).
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

Об этом он заявил в своем Instagram.

Симпатии Нурмагомедова к USADA заключаются в том, что, по мнению бойца, эта организация ставит всех в равные условия, из-за чего происходит постоянная смена чемпионов в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

"Почему мне нравится USADA? Да потому что они изменили всю игру, и с их приходом поменялось столько чемпионов и бойцов, которые стабильно показывали результат. Обратите внимание, сейчас постоянно меняются чемпионы, но раньше такого не было, и как вы думаете почему? Да потому что все на равных условиях", — написал Нурмагомедов.

Why I love USADA? Because they change the game, Because they change a lot of fighters who cheating. #usada. Почему мне нравится usada? Да потому что они изменили всю игру, и с их приходом изменилось столько чемпионов и бойцов, которые стабильно показывали результат. Обратите внимание, чем раньше, сейчас постоянно меняются чемпионы, но раньше такого не было ведь, и как вы думаете почему? Да потому что все на равных условиях. #юсадабомба

A photo posted by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on Jan 16, 2017 at 8:16pm PST

28-летний Нурмагомедов одержал в смешанных единоборствах 24 победы в 24 боях, а в ноябре заявил о готовности провести титульный бой с чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором. Ближайший поединок россиянин проведет 4 марта в рамках турнира UFC 209 в Лас-Вегасе против американца Тони Фергюсона.

Стоит отметить, что после выхода второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, президент USADA Трэвис Тайгарт призвал Международный олимпийский комитет (МОК) приостановить членство Олимпийского комитета России и лишить страну права на проведение международных соревнований.

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