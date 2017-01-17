Российский боец первым в UFC выиграл с помощью "удушения Иезекииля"

rus.DELFI.lv
вторник, 17 января 2017 г. 14:15
Российский тяжеловес Алексей Олейник первым в истории боев по версии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) выиграл поединок так называемым "удушением Иезекииля", сообщает Lenta.ru.
© Foto: Aleksei Oleinik

Олейник одержал победу на турнире UFC Fight Night 103, который проходил в американском Финиксе. Его соперником был чех Виктор Песта. В первом раунде схватка перешла в партер, после чего россиянин оказался на спине, однако сумел успешно провести прием "удушение Иезекииля", вынудивший соперника сдаться. Ранее в UFC никто таким способом не побеждал.

Свое название прием получил от имени бразильского дзюдоиста Иезекииля Парагуассу, активно использовавшего этот захват. Прием также является одним из коронных в арсенале Олейника. Часто применяется в партере против бойца, находящегося сверху и владеющего инициативой.

Для россиянина эта победа стала 51-й в рамках смешанных единоборств ММА, а в общей сложности он провел 62 поединка.

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