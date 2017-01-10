Российский боец хитростью оформил один из самых быстрых нокаутов в истории ММА

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rus.DELFI.lv
вторник, 10 января 2017 г. 09:35
На турнире WBK 22 в китайском Ханчжоу российский боец смешанного стиля ММА Ибрагим Халилов нокаутировал представителя Узбекистана Бахтияра Баротова практически сразу после начала поединка.
© youtube.com

Перед началом боя соперники сошлись для традиционного касания перчаток — приветствия, предваряющего поединок.

Едва коснувшись левой рукой Баротова, Халилов следом нанес не ожидавшему такого подвоха сопернику мощный хук справа и отправил того в нокаут. Поединок продолжался три секунды.

Такой прием вызвал негативную реакцию у болельщиков и специалистов, однако все оказалось в рамках правил и рефери присудили 31-летнему Халилову победу, который теперь стал автором одного из самых быстрых в истории ММА нокаутов.

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Российский боец хитростью оформил один из самых быстрых нокаутов в истории ММА (5)

Российский боец хитростью оформил один из самых быстрых нокаутов в истории ММА
На турнире WBK 22 в китайском Ханчжоу российский боец смешанного стиля ММА Ибрагим Халилов нокаутировал представителя Узбекистана Бахтияра Баротова практически сразу после начала поединка.

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