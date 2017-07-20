Российских тренеров в Венгрии заставили снять одежду с символикой СССР

В частности, под санкции попали члены тренерского штаба команды по водному поло, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свидетелей инцидента.

Сотрудники местной службы безопасности, проводившие досмотр перед входом на стадион, принесли извинения россиянам и предупредили, что в одежде с советской символикой на мероприятие никого не пустят.

Дело в том, что советские звезды приравнены в Венгрии к фашисткой символике и запрещены законом.

Служители правопорядка предупредили о том, что нарушителям могут грозить штрафы, лишение аккредитации и даже высылка из страны.

Доводы россиян о том, что под запрет тогда должны подпадать флаги США, Китая и КНДР с изображением звезд, были отвергнуты.