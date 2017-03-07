Российских лыжниц за сговор на ЧМ в Лахти выгонят из команды

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала выступление национальной команды на завершившемся вчера в финском Лахти чемпионате мира по лыжным видам спорта и раскритиковала женскую команду.

Прославленная в прошлом советская и российская лыжница осталась довольна итогами выступления мужской команды (2 золота и 3 серебра). "Не только я, но и вся команда довольна: пять медалей и практически все в очень красивой борьбе. Никогда чужие болельщики так не благодарили команду за борьбу, как после мужской эстафеты. Нам обидно, что мы вторые, но это тоже огромный шаг вперед", — приводит слова Вяльбе "Матч ТВ".

Однако от Вяльбе подвергла критике результаты женской сборной (1 серебро в командном спринте сумели завоевать только Юлия Белорукова и Наталья Матвеева).

"Полина Кальсина никогда хорошо не бегала эстафеты, бежать должна была Маша Гущина. За день до заявки Мария позвонила и сказала, что плохо себя чувствует. На следующий день выяснилось, что никакой болезни не было, я так понимаю, она просто отказалась в пользу Полины, потому что они дружат. Это сыграло плохую службу им обеим. Они похоронили два места в сборной — ни Полины, ни Маши на следующий год в команде не будет. Такие вещи делать нельзя. Конечно, женщины-норвежки в Лахти не дали никому шансов, но надо работать и верить, что победа может быть и здесь", — отметила глава российской федерации.