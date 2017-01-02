Российских биатлонистов вооружат винтовками Калашникова

"Есть определенные предложения спортсменов по модернизации винтовки Би-7-4. Такая винтовка разрабатывается и будет проходить тестирование при активном участии специалистов СБР. Ну и, конечно, мы не забываем о внешнем виде: новые винтовки для спортсменов будут не только функциональны и точны, но и красивы", — сказал Криворучко.
Гендиректор концерна "Калашников" также отметил, что в компании создана отдельная конструкторская группа, в состав которой вошли трехкратный чемпион мира и двукратный призер олимпийских игр Иван Черезов и штатный специалист по оружию биатлонистов сборной России Владимир Суслопаров.
В настоящее время российская национальная команда по биатлону использует винтовки Би-7-4. Они предназначены для стрельбы на дистанцию 50 метров патронами калибра 5,6 миллиметра.