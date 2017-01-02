Российских биатлонистов вооружат винтовками Калашникова

Российский оружейный концерн "Калашников" начал разработку новой модернизированной винтовки для Союза биатлонистов России (СБР), сообщает Rambler News Service со ссылкой на главу компании Алексея Криворучко.

"Есть определенные предложения спортсменов по модернизации винтовки Би-7-4. Такая винтовка разрабатывается и будет проходить тестирование при активном участии специалистов СБР. Ну и, конечно, мы не забываем о внешнем виде: новые винтовки для спортсменов будут не только функциональны и точны, но и красивы", — сказал Криворучко.

Гендиректор концерна "Калашников" также отметил, что в компании создана отдельная конструкторская группа, в состав которой вошли трехкратный чемпион мира и двукратный призер олимпийских игр Иван Черезов и штатный специалист по оружию биатлонистов сборной России Владимир Суслопаров.

В настоящее время российская национальная команда по биатлону использует винтовки Би-7-4. Они предназначены для стрельбы на дистанцию 50 метров патронами калибра 5,6 миллиметра.