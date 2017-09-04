На групповом этапе сборная России играла в квартете С, где поочередно победила Болгарию, Словению и Испанию. Россияне выиграли группу, не отдав соперникам ни сета.
В четвертьфинале россияне повторно обыграли словенцев. И вновь команда Сергея Шляпникова не проиграли ни сета. В субботнем полуфинале с аналогичным счетом 3:0 она победила бельгийцев.
В решающем матче россияне уже в гораздо более упорной борьбе обыграли немцев — 3:2. Во встрече за бронзовые медали сборная Сербии в пяти сетах обыграла Бельгию.
В 2013 году сборная России уже выигрывала чемпионат Европы. До этого 12 раз сильнейшей на континенте становилась сборная СССР. Это лучший результат за всю историю турнира. Шесть раз турнир выигрывала Италия, трижды — Чехословакия.
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