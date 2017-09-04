Мужская сборная России по волейболу стала сильнейшей на континенте. В финале чемпионата Европы в Польше она в пяти сетах обыграла Германию — 25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13.
© AFP / Scanpix

На групповом этапе сборная России играла в квартете С, где поочередно победила Болгарию, Словению и Испанию. Россияне выиграли группу, не отдав соперникам ни сета.

В четвертьфинале россияне повторно обыграли словенцев. И вновь команда Сергея Шляпникова не проиграли ни сета. В субботнем полуфинале с аналогичным счетом 3:0 она победила бельгийцев.

В решающем матче россияне уже в гораздо более упорной борьбе обыграли немцев — 3:2. Во встрече за бронзовые медали сборная Сербии в пяти сетах обыграла Бельгию.

В 2013 году сборная России уже выигрывала чемпионат Европы. До этого 12 раз сильнейшей на континенте становилась сборная СССР. Это лучший результат за всю историю турнира. Шесть раз турнир выигрывала Италия, трижды — Чехословакия.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Спорт в мире

Российские волейболисты завоевали золото чемпионата Европы (1)

Мужская сборная России по волейболу стала сильнейшей...

Серена Уильямс намерена вернуться на корт в начале года

Американская теннисистка Серена Уильямс, прервавшая в...

Лионель Месси покинет "Барселону"

Аргентинский футболист Лионель Месси не будет...

Латышка сенсационно победила Шарапову (40)

Лиепайчанка Анастасия Севастова во второй раз в...

F1: Хэмилтон взял 69-й поул-позишн и обошел Шумахера

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон в 69-й раз в...

TOP новостей

Цены растут: заговорили о буме недвижимости в Паланге (12)

Хотя сдающие апартаменты в Паланге каждый год говорят...

Экономист: эмиграция растет не так быстро, как сообщает статистика (13)

По данным иммиграции зарубежных стран, эмигрантов из...

У литовки за границей забрали ребенка, а ее депортировали (3)

Не секрет, что поиск лучшей жизни многих ведет за...

Грибаускайте: с первой встречи с Путиным я получила список требований эксклюзивное интервью DELFI (142)

Президент Литвы Даля Грибаускайте в эксклюзивном...

Выработан план, как блокировать электроэнергию с БелАЭС (23)

В связи с тем, что Литва добивается, чтобы строительство...