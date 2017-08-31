Российские гимнастки выступили под "Ленинград". Шнуру понравилось

Сергей Шнуров в своем инстаграме выложил видео, на котором он смотрит выступление девушек: "Какие классные девчонки! Я начинаю любить гимнастику".

Одна из участниц выступления рассказала порталу Sports.ru, что выбор на песни группы "Ленинград" выпал из-за того, что почти все гимнастки родом из Санкт-Петербурга и очень любят Шнурова и его песни: "У Шнура неоднозначная репутация, но нам нравится".

Девушки завоевали золото в этом виде программы. Всего российские гимнастки выиграли 5 золотых медалей на универсиаде.