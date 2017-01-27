Российские фигуристы Тарасова и Морозов победили на ЧЕ

После короткой программы лидировали Тарасова и Морозов. В произвольной программе они набрали 146,76 баллов (второе место), чего хватило, чтобы стать чемпионами Европы.
Лучше всех в произвольной программе были немцы Алена Савченко и Бруно Массо. В сумме они проиграли россиянам 5 баллов и выиграли серебряные медали. Бронза — у французов Ванессы Джеймс и Моргана Сипре.
Чемпионат Европы. Острава, Чехия
Пары
Итоговое положение
1. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 227,58 (личный рекорд)
2. Алена Савченко — Бруно Массо (Германия) — 222,35 (личный рекорд)
3. Ванесса Джеймс — Морган Сипре (Франция) — 220,02 (личный рекорд)
4. Ксения Столбова — Федор Климов (Россия) — 216,51
5. Наталья Забияко — Александр Энберт (Россия) — 200,75
6. Валентина Маркеи — Ондрей Хотарек (Италия) — 191,93…
Произвольная программа
1. Алена Савченко — Бруно Массо (Германия) — 148,59 (личный рекорд)
2. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 146,76 (личный рекорд)
3. Ванесса Джеймс — Морган Сипре (Франция) — 145,84 (личный рекорд)
4. Ксения Столбова — Федор Климов (Россия) — 142,81
5. Наталья Забияко — Александр Энберт (Россия) — 128,37
6. Валентина Маркеи — Ондрей Хотарек (Италия) — 125,40…
Латвийские пары в этих соревнованиях не участвовали.
Произвольные программы
Тарасова / Морозов
Савченко / Массо
Джеймс / Сипре