Российские фигуристы Тарасова и Морозов победили на ЧЕ

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rus.DELFI.lv
пятница, 27 января 2017 г. 11:25
В чешской Остраве на чемпионате Европы по фигурному катанию спортивные пары показали произвольные программы. В итоге золотые медали выиграли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Jevgenija Tarasova ir Vladimiras Morozovas
© AP/Scanpix

После короткой программы лидировали Тарасова и Морозов. В произвольной программе они набрали 146,76 баллов (второе место), чего хватило, чтобы стать чемпионами Европы.

Лучше всех в произвольной программе были немцы Алена Савченко и Бруно Массо. В сумме они проиграли россиянам 5 баллов и выиграли серебряные медали. Бронза — у французов Ванессы Джеймс и Моргана Сипре.

Чемпионат Европы. Острава, Чехия

Пары

Итоговое положение

1. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 227,58 (личный рекорд)
2. Алена Савченко — Бруно Массо (Германия) — 222,35 (личный рекорд)
3. Ванесса Джеймс — Морган Сипре (Франция) — 220,02 (личный рекорд)
4. Ксения Столбова — Федор Климов (Россия) — 216,51
5. Наталья Забияко — Александр Энберт (Россия) — 200,75
6. Валентина Маркеи — Ондрей Хотарек (Италия) — 191,93…

Произвольная программа

1. Алена Савченко — Бруно Массо (Германия) — 148,59 (личный рекорд)
2. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 146,76 (личный рекорд)
3. Ванесса Джеймс — Морган Сипре (Франция) — 145,84 (личный рекорд)
4. Ксения Столбова — Федор Климов (Россия) — 142,81
5. Наталья Забияко — Александр Энберт (Россия) — 128,37
6. Валентина Маркеи — Ондрей Хотарек (Италия) — 125,40…

Латвийские пары в этих соревнованиях не участвовали.

Произвольные программы

Тарасова / Морозов

Савченко / Массо

Джеймс / Сипре

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