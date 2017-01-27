Российские фигуристы Тарасова и Морозов победили на ЧЕ

В чешской Остраве на чемпионате Европы по фигурному катанию спортивные пары показали произвольные программы. В итоге золотые медали выиграли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

После короткой программы лидировали Тарасова и Морозов. В произвольной программе они набрали 146,76 баллов (второе место), чего хватило, чтобы стать чемпионами Европы.

Лучше всех в произвольной программе были немцы Алена Савченко и Бруно Массо. В сумме они проиграли россиянам 5 баллов и выиграли серебряные медали. Бронза — у французов Ванессы Джеймс и Моргана Сипре.

Чемпионат Европы. Острава, Чехия

Пары

Итоговое положение

1. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 227,58 (личный рекорд)

2. Алена Савченко — Бруно Массо (Германия) — 222,35 (личный рекорд)

3. Ванесса Джеймс — Морган Сипре (Франция) — 220,02 (личный рекорд)

4. Ксения Столбова — Федор Климов (Россия) — 216,51

5. Наталья Забияко — Александр Энберт (Россия) — 200,75

6. Валентина Маркеи — Ондрей Хотарек (Италия) — 191,93…

Произвольная программа

1. Алена Савченко — Бруно Массо (Германия) — 148,59 (личный рекорд)

2. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 146,76 (личный рекорд)

3. Ванесса Джеймс — Морган Сипре (Франция) — 145,84 (личный рекорд)

4. Ксения Столбова — Федор Климов (Россия) — 142,81

5. Наталья Забияко — Александр Энберт (Россия) — 128,37

6. Валентина Маркеи — Ондрей Хотарек (Италия) — 125,40…

Латвийские пары в этих соревнованиях не участвовали.

Произвольные программы

Тарасова / Морозов

Савченко / Массо

Джеймс / Сипре