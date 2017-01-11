Российская прима гимнастики в 19 лет окончательно решила завершить карьеру

Тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Яна Кудрявцева приняла окончательное решение завершить профессиональную карьеру, сообщается на официальном сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

О своем решении 19-летняя российская спортсменка уведомила FIG в конце 2016 года. Но еще в ноябре глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заговорила о возможном завершении карьеры Кудрявцевой. После этого спортсменка отметила, что окончательно определится с планами на будущее после Нового года.

Завершить карьеру Яну Кудрявцеву заставили тяжелые последствия травмы (перелом ладьевидной кости левой стопы, а потом аналогичная травма стала назревать и с правой ногой).

Тренер спортсменки Елена Карпушенко агентству "Р-Спорт" подтвердила уход своей воспитанницы: "Да, решение окончательное. Яна обещала до нового года решить и недавно определилась. Мы с ней поговорили, она совершенно правильно рассуждает: смысл продолжать карьеру только ради одного титула (олимпийской чемпионки), который она не смогла заработать. Если она оставалась бы, то надо понимать, что это продолжалось до Олимпиады-2020, а это сложно физически и морально".

Карпушенко также отметила, что травма и перенесенная операция никак не скажутся на здоровье Яны. Кудрявцева не будет продолжать лечение, поскольку для обычной жизни никаких вмешательств не потребуется.