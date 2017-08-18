Российская атлетка Пятых дисквалифицирована на 4 года

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bbcrussian.com
пятница, 18 августа 2017 г. 19:10
Российская легкоатлетка Анна Пятых, выступающая в тройном прыжке, дисквалифицирована на четыре года по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).
© DELFI / Domantas Pipas

Суд установил, что россиянка дважды нарушила антидопинговые правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) - в 2007-м и 2013 годах.

Срок дисквалификации Пятых отсчитывается с 15 декабря 2016 года, когда спортсменка была временно отстранена от соревнований.

Результаты, показанные Пятых на чемпионате мира по легкой атлетике 2007 года в японской Осаке и в период с 6 июля 2013 года по 15 декабря 2016 года, аннулируются. Также Пятых лишается всех титулов, наград, очков и призовых денег, заработанных в указанный период.
"Мы не видим смысла в подаче апелляции на это решение", - заявил агентству "Р-Спорт" президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Пятых стала бронзовым призером чемпионата в Осаке после того, как была дисквалифицирована спортсменка из Греции Хрисопия Деветци, также уличенная в применении допинга.

Россиянка также завоевывала бронзу на чемпионатах мира в 2005 и 2009 годах.

Ранее на этой неделе ВФЛА объявила о решении дисквалифицировать за приминение допинга пятерых российских легкоатлетов: Ирину Сергееву (бег на средние дистанции), Екатерину Досейкину (бег на 1500 метров), Зилю Гарипову (спортивная ходьба), Ивана Худякова (бег на 400 метров с барьерами) и Любовь Харламову (бег на 3000 метров с препятствиями).

ВФЛА отстранили от соревнований в ноябре 2015 года после доклада Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о систематическом употреблении запрещенных препаратов российскими атлетами.

Летом 2016 года совет ИААФ отказался допустить российских легкоатлетов к участию в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

На чемпионате мира по легкой атлетике, проходившем в Лондоне с 4 по 13 августа 2017 года, российские спортсмены выступали под нейтральным флагом.

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