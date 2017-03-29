Роналду заработал за год 87 млн евро, Моуринью — 28 млн

NEWSru.com
среда, 29 марта 2017 г. 14:45
Португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду получил наибольший годовой доход среди всех футболистов в мире, утверждает журнал France Football.
Jose Mourinho
© AFP / Scanpix

По данным авторитетного французского издания, 32-летний португалец с учетом всех премиальных и доходов от рекламы за последние 12 месяцев заработал 87,5 млн евро.

На втором месте расположился нападающий "Барселоны" Лионель Месси (76,5 млн евро), на третьем — партнер аргентинца по каталонской команде бразилец Неймар (55,5 млн). В топ-5 также вошли валлийский форвард "Реала" Гарет Бэйл (41 млн) и аргентинец Эсекьель Лавесси (28,5 млн) из китайского клуба "Хэбэй Чайна Фортун".

Среди тренеров наибольшим годовым доходом может похвастаться португальский рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью (28 млн евро).

Конкуренцию ему составляют Марчело Липпи (23,5 млн) из сборной Китая, бывший главный тренер "Пари Сен-Жермен" Лоран Блан (20 млн), Карло Анчелотти (15,8 млн) из мюнхенской "Баварии" и наставник английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола (14,5 млн).

NEWSru.com
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Роналду заработал за год 87 млн евро, Моуринью — 28 млн

Jose Mourinho
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