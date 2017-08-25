Роналду признан лучшим футболистом года

Награду вручили ему в четверг на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2017/18 в Монако.
В прошлом сезоне 32-летний форвард помог "Реалу" во второй раз подряд выиграть Лигу чемпионов. Тогда главный клубный турнир Европы покорился мадридцам в 12-й раз.
Впервые Роналду удостоился этой награды в сезоне 2013/14. Это уже его третья подобная награда в общей сложности и вторая подряд.
С 12 голами Роналду стал лучшим бомбардиром прошлой Лиги чемпионов. Два из них он забил "Ювентусу" в финальном матче в Кардиффе.
По итогам голосования португалец набрал 482 очка, Месси — 141 очко, а Буффон — 109.
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