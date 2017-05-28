Роналду предпочел заплатить 6 миллионов евро, не дожидаясь открытия дела

Ранее сообщалось, что налоговые органы завершили проверку в отношении португальца и считали доказанным, что в период с 2011 по 2013 годы португалец не уплатил в казну 8 миллионов евро с доходов по имиджевым правам.

Отмечалось, что футболисту может грозить по четыре месяца тюрьмы за каждый неуплаченный фискальный год, либо ему просто придется выплатить восемь миллионов евро и штраф.

Как уточняет издание, хотя Роналду официально не получал уведомления об открытии дела, он добровольно внес 6 миллионов евро, чтобы закрыть все вопросы по непогашенной налоговой задолженности. Тем не менее ведомство требует от футболиста оплаты всей суммы, которая со штрафами теперь составляет 15 млн.