Роналду предпочел заплатить 6 миллионов евро, не дожидаясь открытия дела

rus.DELFI.lv
воскресенье, 28 мая 2017 г. 10:00
Лучший футболист мира прошлого года Криштиану Роналду добровольно заплатил 6 миллионов евро по своей налоговой задолженности, сообщает Marca.
Cristiano Ronaldo
© AFP / Scanpix

Ранее сообщалось, что налоговые органы завершили проверку в отношении португальца и считали доказанным, что в период с 2011 по 2013 годы португалец не уплатил в казну 8 миллионов евро с доходов по имиджевым правам.

Отмечалось, что футболисту может грозить по четыре месяца тюрьмы за каждый неуплаченный фискальный год, либо ему просто придется выплатить восемь миллионов евро и штраф.

Как уточняет издание, хотя Роналду официально не получал уведомления об открытии дела, он добровольно внес 6 миллионов евро, чтобы закрыть все вопросы по непогашенной налоговой задолженности. Тем не менее ведомство требует от футболиста оплаты всей суммы, которая со штрафами теперь составляет 15 млн.

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