Роналду обошел Пеле по количеству голов за национальную сборную

У хозяев хет-трик оформил Криштиану Роналду, забивший на 3-й, 29-й и 65-й минутах, еще по разу отличились Вильям Карвалью (58') и Нелсон Оливейра (84'). У гостей мяч забил Рогви Балдвинссон (38'), пишет newsru.com

32-летний Роналду за один вечер догнал и обошел легендарного бразильца Пеле по количеству голов за сборную. Теперь на его счету 78 голов в 144 матчах. Король футбола забил 77 мячей в 92 играх за Бразилию.

Больше Криштиану на уровне национальных команд в Европе забивал только легендарный венгр Ференц Пушкаш, который в 89 матчах отличился 84 раза.

Также Роналду повторил рекорд югославского футболиста Предрага Миятовича по числу голов в одном отборочном цикле, у обоих стало по 14 мячей.