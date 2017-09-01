У хозяев хет-трик оформил Криштиану Роналду, забивший на 3-й, 29-й и 65-й минутах, еще по разу отличились Вильям Карвалью (58') и Нелсон Оливейра (84'). У гостей мяч забил Рогви Балдвинссон (38'), пишет newsru.com
32-летний Роналду за один вечер догнал и обошел легендарного бразильца Пеле по количеству голов за сборную. Теперь на его счету 78 голов в 144 матчах. Король футбола забил 77 мячей в 92 играх за Бразилию.
Больше Криштиану на уровне национальных команд в Европе забивал только легендарный венгр Ференц Пушкаш, который в 89 матчах отличился 84 раза.
Также Роналду повторил рекорд югославского футболиста Предрага Миятовича по числу голов в одном отборочном цикле, у обоих стало по 14 мячей.
Роналду обошел Пеле по количеству голов за национальную сборную
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