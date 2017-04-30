Роналду не забил 10-й пенальти, но побил исторический рекорд Гривза

rus.DELFI.lv
воскресенье, 30 апреля 2017 г. 10:45
В чемпионате Испании по футболу в субботу, 29 апреля, состоялась половина матчей 35 тура. В них приняла участие тройка лидеров примеры и все отметились победами. Лидер "Реала" Криштиану Роналду хоть и не забил уже десятый в карьере 11-метровый, но при этом обновил исторический рекорд британца Джимми Гривза.
Cristiano Ronaldo
© Getty images

"Реал" принимал "Валенсию" и в первом тайме счет открыл как раз Роналду, замкнув головой навес с фланга Карвахаля. Этот гол имел исторический подтекст, поскольку стал
для Криштиану 367-м за время выступлений в Англии и Испании, тем самым побив рекорд легендарного англичанина Джимми Гривза. Теперь именно Роналду является рекордсменом по количеству забитых мячей в топ-5 ведущих лиг Европы.

Во втором тайме Роналду обязан был забивать 368-й гол, но не реализовал пенальти. Голкипер Диего Алвес взял мяч намертво. "Валенсия" продолжала в основном обороняться, но все-таки нашла голевую возможность в атаке с помощью стандарта. Парехо на 82-й минуте идеально пробил без шансов для Кейлора Наваса.

Тут Роналду вспомнил о незабитом пенальти, но "Реалу" удалось избежать потери очков и спас "Королевский клуб" Марсело. Бразилец забил с передачи Альваро Мораты и "Реал" забрал три очка — 2:1.

"Барселона" также не позволила себе оступиться, уверенно переиграв на выезде "Эспаньол" — 3:0. Дубль оформил Суарес, еще один гол на счету Ракитича. "Сине-гранатовые" опять сравнялись по очкам с "Реалом" (по 81) и пока опережает "сливочных", но у последних остается игра в запасе.

Третьи по-прежнему идет мадридский "Атлетико" (71), не оставивший шансов "Лас-Пальмасу" — 5:0. Здесь дублем отметился Гамейро.

Чемпионат Испании-2016/17 (35 тур):

Вильярреал — Спортинг Хихон 3:1 (1:0)
Голы: Сольдадо (33), Бакамбу (47, 59) — Дуглас Перейра (73)

Вильярреал: Фернандес, Марио Гаспар, Бонера, Альваро Гонсалес, Хосе Анхель, Дос Сантос, Родри Эрнандес, Сориано, Сориано (Тригерос, 88), Сольдадо (Адриан, 76), Бакамбу (Сансоне, 69).

Реал Сосьедад — Гранада 2:1 (1:0)
Голы: Вела (45), Хуанми (84) — Рамос (65)

Реал С: Рульи, Сальдуа, Навас, Гонсалес, Берчиче, Прието (Каналес, 70), Ильярраменди, Гранеро (Сурутуса, 59), Вела (Баутиста, 78), Хуанми, Ойарсабаль.

Реал Мадрид — Валенсия 2:1 (1:0)
Голы: Роналду (27), Марсело (86) — Парехо (82)
Нереализованный пенальти: Роналду (57-вратарь)

Реал М: Навас, Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело, Модрич (Васкес, 90), Каземиро, Кроос, Хамес (Асенсио, 66), Бензема (Мората, 72), Роналду.

Валенсия: Диего Алвес, Монтойя, Гарай, Мангаля, Тони Лато (Гайя, 86), Солер, Парехо, Мунир, Орельяна (Баккали, 89), Нани (Родриго, 70), Санти Мина.

Предупреждения: Парехо (21), Тони Лато (25), Каземиро (52), Гарай (56), Мангаля (64), Мората (77), Модрич (82).

Лас-Пальмас — Атлетико 0:5 (0:3, 0:2)
Голы: Гамейро (2, 18), Сауль (17), Парти (72), Торрес (90+1)

Атлетико: Облак, Хименес (Парти, 67), Савич, Люка Эрнандес, Филипе Луис, Гайтан, Габи, Сауль, Коке, Гризманн (Корреа, 71), Гамейро (Торрес, 58).

Удаление: К.Боатенг (Л-П, 65).

Эспаньол — Барселона 0:3 (0:0)
Голы: Суарес (50, 87), Ракитич (76)

Барселона: тер Стеген, Умтити, Пике, Альба, Серджи Роберто, Ракитич, Бускетс, Андре Гомеш (Маскерано, 78), Неймар, Месси, Суарес.

1 Барселона 35 81
2 Реал Мадрид 34 81
3 Атлетико М 35 71
4 Севилья 34 68
5 Вильярреал 35 63
6 Реал Сосьедад 35 61
7 Атлетик Б 34 59
8 Эйбар 34 51
9 Эспаньол 35 50
10 Алавес 34 45
11 Сельта 33 44
12 Валенсия 35 40
13 Малага 34 39
14 Лас-Пальмас 35 39
15 Бетис 34 37
16 Депортиво 34 31
17 Леганес 34 30
18 Спортинг Хихон 35 24
19 Гранада 35 20
20 Осасуна 34 18

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