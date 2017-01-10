Роналду — лучший игрок 2016 года по версии ФИФА, Месси и "Барса" церемонию проигнорировали

Сегодня, 9 января, в Цюрихе прошла церемония награждения лучших игроков и тренеров по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Футболистом года признан нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

На титул лучшего игрока 2016 года помимо португальца претендовали аргентинец Лионель Месси ("Барселона") и француз Антуана Гризманн ("Атлетико" Мадрид). Впрочем, имя победителя было известно с точностью до 99,99%. Возможно, поэтому еще утром стало известно, что Месси, равно как и его партнеры по "Барселоне" — Иньеста, Суарес и Пике — в Цюрих не прилетят. Так решило руководство "сине-гранатовых". Разумеется, это ФИФА не понравилось.

А новую награду, получившую название The Best, Криштиану Роналду вручил президент ФИФА Джанни Инфантино. Месяцем ранее португалец в четвертый раз в карьере завоевал "Золотой мяч" — приз лучшему игроку мира по версии журнала France Football. C 2010 по 2015 год эту награду издание вручало награду совместно с ФИФА, а теперь стороны определяют лучших из лучших отдельно. Обладателя "Золотого мяча" выбирают только журналисты France Football, в новой версии ФИФА лучшего определяют в результате голосования среди тренеров, капитанов сборных, журналистов и болельщиков.

Лучшей футболисткой года названа американка Карли Ллойд ("Хьюстон Дэш").

Победителями в номинации "Лучший тренер 2016 года" по версии ФИФА стали — итальянец Клаудио Раньери ("Лестер Сити)" у мужчин и немка Сильвия Найд (сборная Германии) среди женщин.

Награду за честную игру получил колумбийский клуб "Атлетико Насьональ", отказавшийся от Южноамериканского кубка в пользу бразильского "Шапекоэнсе", 19 игроков которого погибли в авиакатастрофе в конце ноября 2016 года по пути на первый финальный матч.

В символическую сборную года вошли следующие футболисты: голкипер Мануэль Нойер (Германия, "Бавария"), защитники Дани Алвес (Бразилия, "Ювентус"), Жерар Пике (Испания, "Барселона"), Серхио Рамос (Испания, "Реал"), Марсело (Бразилия, "Реал"), Лука Модрич (Хорватия, "Реал"), Тони Кроос (Германия, "Реал"), Андрес Иньеста (Испания, "Барселона"), Лионель Месси, Луис Суарес (Уругвай, "Барселона") и Криштиану Роналду (Португалия, "Реал").