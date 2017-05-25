Роналду грозит многомиллионный штраф из-за неуплаты налогов

Делом Роналду занялась прокуратура. Сейчас в ведомстве решают вопрос о том, как квалифицировать действия, которые совершил Роналду. По версии следствия, с 2011 по 2013 год футболист уклонился от уплаты налогов, зарегистрировав свои доходы от реализации имиджевых прав на офшорах на Виргинских островах. Суммарный ущерб для казны Португалии составил около восьми миллионов евро.

В том случае, если нарушение Роналду будет признано административным, ему будет назначено наказание в виде штрафа. Если же прокуратура сочтет нарушение Роналду уголовным, ему может грозить до четырех месяцев тюрьмы, отмечает ТАСС.

Делом Роналду занялась прокуратура. Сейчас в ведомстве решают вопрос о том, как квалифицировать действия, которые совершил Роналду. По версии следствия, с 2011 по 2013 год футболист уклонился от уплаты налогов, зарегистрировав свои доходы от реализации имиджевых прав на офшорах на Виргинских островах. Суммарный ущерб для казны Португалии составил около восьми миллионов евро.

В том случае, если нарушение Роналду будет признано административным, ему будет назначено наказание в виде штрафа. Если же прокуратура сочтет нарушение Роналду уголовным, ему может грозить до четырех месяцев тюрьмы, отмечает ТАСС.

Cadena Ser отмечает, что в 2009 и 2010 годах Роналду зарегистрировал свои доходы и выплатил в казну больше налогов, чем полагалось. Помимо этого, в 2014 году он полностью оформил все документы и урегулировал ситуацию с налоговыми выплатами — тогда он заплатил в казну порядка шести миллионов евро. В налоговой инспекции полагают, что Роналду должен был подать отдельную налоговую декларацию за каждый год, когда он регистрировал доходы на офшорах, а не платить все разом в один год.

О том, что Роналду использует офшорные счета, стало известно в начале декабря прошлого года. Об этом сообщал Spiegel со ссылкой на данные портала Football Leaks, который занимается расследованием незаконных финансовых операций в футболе. Издание писало, что футболист провел через офшоры на Виргинских островах порядка 75 миллионов евро, и заплатил из них только 4% налогов, а должен был, согласно португальскому законодательству, выплатить 43% от суммы.