Роналду досрочно улетел из России после рождения двух детей

"Я отдавал все силы в матчах за сборную, несмотря на то, что у меня родились два сына. К сожалению, мы не смогли достичь цели, но я уверен, что мы впредь будем дарить радость португальцам", — сообщил Роналду на своей странице в Facebook. Он добавил, что очень рад увидеть своих детей в первый раз.

32-летний футболист покинул расположение сборной Португалии после того, как его команда проиграла в Казани сборной Чили в полуфинале Кубка конфедераций (0:0, по пенальти — 0:3).

Федерация футбола Португалии отметила, что Криштиану Роналду сообщил руководству о рождении детей еще до турнира, но решил остаться в сборной.

"Президент и главный тренер понимают, что теперь, когда мы не можем выполнить задачу и выиграть Кубок конфедераций, мы должны освободить спортсмена, чтобы он мог наконец встретиться со своими детьми", — отмечается в заявлении федерации.

СМИ впервые сообщили о рождении у Роналду двойни от суррогатной матери 11 июня. Мальчика назвали Матео, девочку — Ева. Футболист также воспитывает шестилетнего сына Криштиану-младшего, тоже рожденного суррогатной матерью. В данный момент португалец встречается с 22-летней испанской моделью Джорджиной Родригес.