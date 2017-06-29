Роналду досрочно улетел из России после рождения двух детей

rus.DELFI.lv
четверг, 29 июня 2017 г. 13:06
Форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду подтвердил рождение двоих детей. В связи с этим футболист покинул расположение сборной Португалии и не сыграет 2 июля в матче за третье место на проходящем в России Кубке конфедераций.
Cristiano Ronaldo
© AP / Scanpix

"Я отдавал все силы в матчах за сборную, несмотря на то, что у меня родились два сына. К сожалению, мы не смогли достичь цели, но я уверен, что мы впредь будем дарить радость португальцам", — сообщил Роналду на своей странице в Facebook. Он добавил, что очень рад увидеть своих детей в первый раз.

32-летний футболист покинул расположение сборной Португалии после того, как его команда проиграла в Казани сборной Чили в полуфинале Кубка конфедераций (0:0, по пенальти — 0:3).

Федерация футбола Португалии отметила, что Криштиану Роналду сообщил руководству о рождении детей еще до турнира, но решил остаться в сборной.

"Президент и главный тренер понимают, что теперь, когда мы не можем выполнить задачу и выиграть Кубок конфедераций, мы должны освободить спортсмена, чтобы он мог наконец встретиться со своими детьми", — отмечается в заявлении федерации.

СМИ впервые сообщили о рождении у Роналду двойни от суррогатной матери 11 июня. Мальчика назвали Матео, девочку — Ева. Футболист также воспитывает шестилетнего сына Криштиану-младшего, тоже рожденного суррогатной матерью. В данный момент португалец встречается с 22-летней испанской моделью Джорджиной Родригес.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

Роналду досрочно улетел из России после рождения двух детей

Cristiano Ronaldo
Форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду подтвердил рождение двоих детей. В связи с этим футболист покинул расположение сборной Португалии и не сыграет 2 июля в матче за третье место на проходящем в России Кубке конфедераций.

Чилийцы выбили Португалию в полуфинале КК

Cristiano Ronaldo
В Казани состоялся первый полуфинал Кубка конфедераций по футболу. Встречались сборные Португалии и Чили. В основное и дополнительное время счет не был открыт, а в серии пенальти точнее оказались чилийцы — 3:0. Героем матча стал вратарь Клаудио Браво: капитан чилийцев парировал все три пенальти!

Расследование ФИФА: Россия не покупала чемпионат мира по футболу (2)

FIFA prezidento rinkimai
Обнародован отчет юриста из США Майкла Гарсия о нарушениях при голосовании за право проведения ЧМ по футболу в 2018 и 2022 годах. Санкции в адрес РФ и Катара решено не применять.

В футбольной Лиге чемпионов дебютировал клуб из Косово

В футбольной Лиге чемпионов дебютировал клуб из Косово
Стартовал розыгрыш футбольной Лиги чемпионов сезона-17/18. Дебютный матч в истории турнира провел представитель Косово: в первом раунде квалификации косовская "Трепча" уступила на Фарерских островах "Викингуру" — 1:2.

Беременная Серена снялась обнаженной для журнала

Serena Williams
Американская теннисистка Серена Уильямс, в сентябре ожидающая первенца со своим женихом Алексисом Оганяном, стала героиней cover story — она предстала обнаженной на обложке августовского номера журнала Vanity Fair.
Facebook друзья
Rambler's Top100