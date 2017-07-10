Рокировка лета: Руни спустя 13 лет вернулся в "Эвертон", Лукаку перешел в "МЮ"

Английский футбольный клуб "Эвертон" объявил о подписании форварда "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни. 31-летний нападающий сборной Англии подписал контракт на два года, финансовые условия сделки не сообщаются. В обратном направлении последовал нападающий ливерпульского клуба Ромелу Лукаку.

Нападающий сборной Англии Уэйн Руни родился в Ливерпуле, начинал карьеру в "Эвертоне", где и с 2002 по 2004 год в 71 матче забил 15 голов. В 2014-м он перешел в "Манчестер Юнайтед" за 25,6 млн фунтов, где за 13 лет 16 трофеев и стал легендой клуба. За это время "МЮ" пять раз становился чемпионом премьер-лиги, трижды — Кубок лиги, по разу выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы (сезон-16/17), Кубок Англии, а также другие трофеи.

В прошлом сезоне при Жозе Моуринью Руни не имел твердого места в стартовом составе и играл нерегулярно. Манкунианцы выиграли Лигу Европы, но по итогам чемпионата заняли шестое место и не попали в Лигу чемпионов.

После ухода Руни новым капитаном "МЮ" будет полузащитник Майкл Кэррик, а вице-капитаном будет назначен полузащитник Андер Эррера. Кэррик выступает за "МЮ" с 2006 года. На его счету 17 голов в 314 матчах за клуб.

Руни занимает первое место в списке лучших бомбардиров "Манчестер Юнайтед" за всю историю (253 гола), второе место среди бомбардиров премьер-лиги за всю историю (198 голов), и является обладателем рекорда по наибольшему числу голов, забитых в премьер-лиге за один клуб (183 гола за "МЮ"). Всего за клубную карьеру — 710 игр, 312 голов.

В 2003 году Руни дебютировал за сборную Англии (119 игр, 53 гола). Является самым молодым игроком, забившим гол за сборную Англии. Сыграл на трех чемпионатах Европы (2004, 2012 и 2016) и трех чемпионатах мира (2006, 2010 и 2014). Является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии (53 гола). Дважды был удален в матчах за сборную, что является рекордом, который он разделяет с Дэвидом Бекхэмом.

В октябре 2010 года Руни возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов мира с зарплатой 250 тысяч фунтов в неделю. В 2013-м был признан самым богатым футболистом Англии, имея в своем активе 45 млн фунтов. В 2016 году финансовые активы Руни составляли 82 млн фунтов, и он был признан самым богатым спортсменом в Великобритании, опередив Энди Маррея и Рори Макилроя.

24-летний бельгиец Лукаку уже прошел медосмотр перед переходом из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед". Ранее он выступал за "Андерлехт", Челси", "Вест Бромвич", с сезона-13/14 — за клуб из Ливерпуля. В позапрошлом сезоне забил за "Эвертон" 18 голов в АПЛ, в прошлом — 25 (второе место среди бомбардиров АПЛ). За три полных сезона в "Эвертоне" в активе Лукаку — 71 гол в 133 матчах, всего за клубную карьеру — 145 голов в 317 матчах. За сборную Бельгии Лукаку в 58 играх забил 23 гола.