Риккардо выиграл в Баку первый Гран-при в сезоне

Победой австралийского пилота Red Bull Даниэля Риккардо завершилась восьмой этап чемпионата мира в "Формуле-1" — Гран-при Азербайджана.

Риккардо занял первую строчку со временем 2 часа 3 минуты 55,570 секунды, опередив на 3,9 секунды финна Валттери Боттаса из Mercedes и на четыре секунды — канадца Лэнса Стролла из Williams.

В начале гонки произошло столкновение между Валттери Боттасом и Кими Райкконеном. Пилот Ferrari из-за этого потерял три позиции, а Боттас из-за прокола откатился на последнее место.

Другой пилот Ferrari Себастьян Феттель въехал в болид Льюиса Хэмилтона (Mercedes). Британец резко затормозил перед сейфти-каром, из-за чего Феттель ударил его сзади. После этого немец поравнялся с соперником и ударил машину Хэмилтона еще раз — уже носовой частью болида в бок, за что был наказан стюардами.

На 11-м круге из-за проблем с болидом сошел с дистанции россиянин Даниил Квят (Toro Rosso). После его схода гонка была приостановлена.

"Не могу поверить. Это была безумная гонка, приводит слова Риккардо Sky Sports. — Мы знали, что после рестарта есть шанс на подиум, а потом услышали о проблемах Льюиса и Себа. Вначале я провел незапланированный пит-стоп и откатился на 17-е место. Думал ли я, что выиграю? Да ни за что. Вчера я сказал, что нам надо держаться подальше от проблем, и это удалось".

Лидер общего зачете чемпионата-2017 Себастьян Феттель финишировал четвертым и сохранил первенство над своим главным конкурентом Льюисом Хэмилтоном, который закончил гонку в Баку пятым. Риккардо поднялся на четвертое место.

Формула-1. ЧМ-2017. 8-й этап. Гран-при Азербайджана.

1. Даниэль Риккардо ("Ред Булл")

2. Валттери Боттас ("Мерседес") +3.904

3. Лэнс Стролл ("Уильямс") +4.009

4. Себастьян Феттель ("Феррари") +5.976

5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +6.188

6. Эстебан Окон ("Форс Индия") +30.298

7. Кевин Магнуссен ("Хаас") +41.753

8. Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") +49.400

9. Фернандо Алонсо ("Макларен") +59.551

10. Паскаль Верляйн ("Заубер") +89.093

11. Маркус Эрикссон ("Заубер") +91.794

12. Стоффель Вандорн ("Макларен") +92.160

13. Ромен Грожан ("Хаас") +1 круг

Кими Райкконен ("Феррари") — сошел

Серхио Перес ("Форс Индия") — сошел

Фелипе Масса ("Уильямс") — сошел

Нико Хюлькенберг ("Форс Индия") — сошел

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — сошел

Даниил Квят ("Торо Россо") — сошел

Джолион Палмер ("Рено") — сошел.

Формула-1. ЧМ-2017. Личный зачет:

1. Себастьян Феттель ("Феррари") — 153 очка

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 139

3. Валттери Боттас ("Мерседес") — 111

4. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") — 92

5. Кими Райкконен ("Феррари") — 73

6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 45

7. Серхио Перес ("Форс Индия") — 44

8. Эстебан Окон ("Форс Индия") — 35

9. Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") — 29

10. Фелипе Масса ("Уильямс") — 20

11. Нико Хюлькенберг ("Рено") — 18

12. Лэнс Стролл ("Уильямс") — 17

13. Кевин Магнуссен ("Хаас") — 11

14. Ромен Грожан ("Хаас") — 10

15. Паскаль Верляйн ("Заубер") — 5

16. Даниил Квят ("Торо Россо") — 4

17. Фернандо Алонсо ("Макларен") — 2.