Риккардо выиграл в Баку первый Гран-при в сезоне

rus.DELFI.lv
понедельник, 26 июня 2017 г. 08:18
Победой австралийского пилота Red Bull Даниэля Риккардо завершилась восьмой этап чемпионата мира в "Формуле-1" — Гран-при Азербайджана.
Danielis Ricciardo
© AFP/Scanpix

Риккардо занял первую строчку со временем 2 часа 3 минуты 55,570 секунды, опередив на 3,9 секунды финна Валттери Боттаса из Mercedes и на четыре секунды — канадца Лэнса Стролла из Williams.

В начале гонки произошло столкновение между Валттери Боттасом и Кими Райкконеном. Пилот Ferrari из-за этого потерял три позиции, а Боттас из-за прокола откатился на последнее место.

Другой пилот Ferrari Себастьян Феттель въехал в болид Льюиса Хэмилтона (Mercedes). Британец резко затормозил перед сейфти-каром, из-за чего Феттель ударил его сзади. После этого немец поравнялся с соперником и ударил машину Хэмилтона еще раз — уже носовой частью болида в бок, за что был наказан стюардами.

На 11-м круге из-за проблем с болидом сошел с дистанции россиянин Даниил Квят (Toro Rosso). После его схода гонка была приостановлена.

"Не могу поверить. Это была безумная гонка, приводит слова Риккардо Sky Sports. — Мы знали, что после рестарта есть шанс на подиум, а потом услышали о проблемах Льюиса и Себа. Вначале я провел незапланированный пит-стоп и откатился на 17-е место. Думал ли я, что выиграю? Да ни за что. Вчера я сказал, что нам надо держаться подальше от проблем, и это удалось".

Лидер общего зачете чемпионата-2017 Себастьян Феттель финишировал четвертым и сохранил первенство над своим главным конкурентом Льюисом Хэмилтоном, который закончил гонку в Баку пятым. Риккардо поднялся на четвертое место.

Формула-1. ЧМ-2017. 8-й этап. Гран-при Азербайджана.

1. Даниэль Риккардо ("Ред Булл")
2. Валттери Боттас ("Мерседес") +3.904
3. Лэнс Стролл ("Уильямс") +4.009
4. Себастьян Феттель ("Феррари") +5.976
5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +6.188
6. Эстебан Окон ("Форс Индия") +30.298
7. Кевин Магнуссен ("Хаас") +41.753
8. Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") +49.400
9. Фернандо Алонсо ("Макларен") +59.551
10. Паскаль Верляйн ("Заубер") +89.093
11. Маркус Эрикссон ("Заубер") +91.794
12. Стоффель Вандорн ("Макларен") +92.160
13. Ромен Грожан ("Хаас") +1 круг
Кими Райкконен ("Феррари") — сошел
Серхио Перес ("Форс Индия") — сошел
Фелипе Масса ("Уильямс") — сошел
Нико Хюлькенберг ("Форс Индия") — сошел
Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — сошел
Даниил Квят ("Торо Россо") — сошел
Джолион Палмер ("Рено") — сошел.

Формула-1. ЧМ-2017. Личный зачет:

1. Себастьян Феттель ("Феррари") — 153 очка
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 139
3. Валттери Боттас ("Мерседес") — 111
4. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") — 92
5. Кими Райкконен ("Феррари") — 73
6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 45
7. Серхио Перес ("Форс Индия") — 44
8. Эстебан Окон ("Форс Индия") — 35
9. Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") — 29
10. Фелипе Масса ("Уильямс") — 20
11. Нико Хюлькенберг ("Рено") — 18
12. Лэнс Стролл ("Уильямс") — 17
13. Кевин Магнуссен ("Хаас") — 11
14. Ромен Грожан ("Хаас") — 10
15. Паскаль Верляйн ("Заубер") — 5
16. Даниил Квят ("Торо Россо") — 4
17. Фернандо Алонсо ("Макларен") — 2.

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