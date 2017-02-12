Репетиция Кубка Испании завершилась разгромом, "Барселона" потеряла Видаля

В рамках 22-го тура чемпионата Испании по футболу прошла будущая репетиция финала Кубка страны между "Алавесом" и "Барселоной", но борьбы не получилось — каталонцы разгромили соперника на его поле.

"Барселона" отгрузила сопернику шесть безответных мячей уже к середине второго тайма. В оставшееся время голы уже не забивались, а гости под конец игры потеряли защитника Алеиша Видаля, у которого подозрение на перелом голеностопа.

У "Барсы" два мяча в этой игре забил Луис Суарес и с 18 голами вырвался в единоличные лидеры списка бомбардиров. Лионель Месси отметился одним голом и теперь отстает от одноклубника на один мяч.

Третьим в списке снайперов турнира идет Криштиану Роанлду (14 голов). Португалец открыл счет во вчерашнем поединке с "Осасуной", который завершился в пользу "Королевского клуба" — 3:1. "Реал" продолжает возглавлять турнирную таблицу, опережая "Барселону" на одно очко, но при этом имея две игры в запасе.

Чемпионат Испании (22-й тур):

Бетис — Валенсия 0:0

Алавес — Барселона 0:6 (0:2)

Голы: Суарес (37, 67), Неймар (40), Месси (59), Руано (63-авт.), Ракитич (65)

Алавес: Пачеко, Вигарай, Лагуардиа, Руано, Тео (Гарсия Карнеро, 87), Катаи (Ромеро, 57), Маркос Льоренте, Торрес, Собрино, Сантос, Крстичич (Фемения, 46).

Барселона: тер Стеген, Алеиш Видаль, Умтити (Альба, 66), Матье, Динь, Ракитич, Бускетс (Иньеста, 64), Андре Гомеш (Серджи Роберто, 72), Месси, Суарес, Неймар.

Предупреждения: Умтити (6), Бускетс (59), Ракитич (61), Лагуардиа (90).

Атлетик — Депортиво 2:1 (0:1)

Голы: Муниаин (71), Адурис (89) — Чолак (42)

Осасуна — Реал Мадрид 1:3 (1:1)

Голы: Леон (33) — Роналду (24), Иско (62), Васкес (90+3)

Реал М: Навас, Данило (Хамес, 57), Варан, Рамос, Начо, Марсело, Модрич, Каземиро, Иско (Ковачич, 88), Бензема (Васкес, 72), Роналду.

1 Реал М 20 49

2 Барселона 22 48

3 Севилья 21 43

4 Реал Сосьедад 22 41

5 Атлетико М 21 39

6 Вильярреал 21 35

7 Атлетик Б 22 35

8 Эйбар 21 32

9 Эспаньол 22 32

10 Сельта 20 30

11 Лас-Пальмас 21 28

12 Алавес 22 27

13 Бетис 21 24

14 Малага 21 22

15 Валенсия 21 20

16 Депортиво 21 19

17 Леганес 21 18

18 Спортинг 21 13

19 Гранада 21 13

20 Осасуна 22 10

Бомбардиры: Суарес — 18, Месси (оба — барселона) — 17, Роналду (Реал М) — 14…