Рекордсмен по нокаутам в первом раунде попался на допинге

Американский боксер-тяжеловес Шеннон Бриггс сдал положительный тест на допинг, сообщает сайт Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В январе этого года организация санкционировала бой за титул "регулярного" чемпиона мира по версии WBA между Шенноном Бриггсом и пуэрториканцем Фресом Окендо, который был запланирован на 3 июня. Победитель должен был провести защиту титула против россиянина Александра Устинова.

Однако в допинг-пробе 45-летнего Бриггса зафиксирован повышенный уровень тестостерона. Проба была взята Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг (VADA) в рамках программы WBA Fair Boxing.

Промоутер Устинова Владимир Хрюнов уже заявил "Р-Спорту", что его команда начала переговоры с Окендо о поединке, который планируется провести 8 июля в Лондоне.

Чемпион мира в тяжелой (версия WBO, 2006—2007) весовой категории. Линейный чемпион (1997—1998). Шэннон Бриггс является рекордсменом по количеству побед нокаутом в первом раунде. Бриггс победил в 1-ом раунде 36 соперников.

Шенном Бриггс был чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версии WBO с 2006 по 2007 годы. Этот американский боксер является рекордсменом по количеству побед нокаутом в первом раунде, где уложил 36 соперников. В общей сложности Бриггс на профессиональном ринге провел 68 боев и одержал 60 побед (53 — нокаутом), потерпел шесть поражений, в одном поединке была зафиксирована ничья, а еще один признан несостоявшимся.