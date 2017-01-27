Рекордсмен Федерер в 28-й раз вышел в финал турнира "Большого шлема"

Федерер является четырехкратным чемпионом AusOpen, но в последний раз побеждал в Мельбурне в 2010 году, а затем не проходил дальше полуфинала. Вавринка брал титул в 2014-м и сейчас стоит выше в рейтинге — 4-е место против 17-го у Роджера.

Соперничество двух швейцарцев получилось упорным, растянулось на пять сетов и 3 часа 4 минуты. Первые два сета остались за Федерером, но в третьем у него разладилась подача и Стэн сделал два брейка (итог — 6:1). Четвертый сет начался с обмена брейками, а в десятом Вавринка взял еще один гейм на чужой подаче и закрепил успех на своей — 6:4.

В пятом сете ключевым стал 6-й гейм. Вавринка отдал очко на своей подаче, Федерер повел 4:2 и больше не позволил себя догнать — 6:4.

Федерер в шестой раз вышел в финал Australian Open и 28-й раз — в финал турнира "Большого шлема". Таким образом, Федерер улучшил собственный рекорд по этому показателю — у ближайшего преследователя (Новака Джоковича) 21 финал.

Для Федерера это будет первый решающий матч на "Шлеме" с US Open-2015. По итогам турнира 17-кратный победитель "Шлемов", пропустивший вторую половину прошлого сезона, обеспечил себе возвращение в Топ-15.

Кроме того, 35-летний Федерер стал самым возрастным финалистом турнира "Большого шлема" со времен Кена Роузуолла, который вышел в финал US Open-1974 в возрасте 39 лет. В 2005 году в финал US Open вышел 35-летний Андре Агасси, но Федерер сейчас на месяц старше, чем американец был в тот момент.

17-я ракетка мира Федерер стал самым низкорейтинговым финалистом турнира "Большого шлема" с 2009 года. Тогда в финал "Ролан Гаррос" вышел швед Робин Содерлинг, стоявший в рейтинге на 25-й строчке. Примечательно, что тот финал Содерлинг проиграл именно Федереру. По итогам этого турнира швейцарец вернется в топ-15.

Соперником Федерера в финале будет либо Рафаэль Надаль, либо Григор Димитров.

26-27 января. Мужчины. 1/2 финала

Роджер Федерер (Швейцария, 17) — Стэн Вавринка (Швейцария, 4) — 7:5 6:3 1:6 4:6 6:3

Рафаэль Надаль (Испания, 9) — Григор Димитров (Болгария, 15) — 27 января