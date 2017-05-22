"Реал" спустя пять лет выиграл чемпионат Испании

rus.DELFI.lv
понедельник, 22 мая 2017 г. 11:15
Сегодня состоялись матчи заключительного 38 тура первенства Испании по футболу, в котором определялся обладатель чемпионского титула. Впервые с 2012 года его выиграл мадридский "Реал".
Madrido "Real" triumfas
© AP / Scanpix

Перед заключительным туром "Реал" опережал "Барсу" на три очка и свой матч проводил в гостях против крепкого середняка чемпионата "Малаги". "Королевский клуб" не позволил себе допустить осечки, забил в каждом тайме по мячу.

Уже на второй минуте ошибкой обороны воспользовались Иско и Криштиану Роналду. Первый вывел пасом португальца один на один, а такие моменты лучший футболист мира прошлого года использует в 99 процентах случаев.

Вскоре после начала второй половины встречи успех "Реалу" принес стандарт: Кросс навесил с углового, Серхио Рамос с нескольких метров пробил во вратаря, а Карим Бензема удачно сыграл на отскоке и добил мяч в ворота — 2:0.

Футболисты "Барселоны" принимали на "Камп Ноу" другого середняка примеры — "Эйбар". Видно, команда Луиса Энрике не сильно надеялась на чудо от "Малаги", поэтому к исходу часа уступала — 0:2 (дубль оформил Такаси Инуи).

Здесь "сине-гранатовым" на помощь пришел несколько курьезный автогол защитника гостей Давида Хунка. А в середине тайма рефери назначил пенальти, которого совершенно не было, но справедливость восторжествовала в виде нереализованного удара самим Месси.

И все же "Барселона" дожала "Эйбар". Сперва на 73-й минуте после розыгрыша углового Луис Суарес сравнивает счет, а через две минуты в ворота гостей назначается еще один 11-метровый, и здесь Месси уже не позволил себе ошибиться. А в добавленное судьей время аргентинец установил окончательный результат после красивого сольного прохода — 4:2.

Таким образом, мадридский "Реал" набрал 93 очкаи, не пропустил вперед себя "Барселону" (90) и спустя пять лет вернул чемпионский титул. Для "Реала" это 33-я победа в национальном первенстве (рекордный показатель), тогда как на счету "Барселоны" 24 титула.

Еще один клубный рекорд от команды Зидана заключается в том, что на протяжении всего сезона команда забивала мячи в каждом туре. Такое с ней произошло впервые в истории. В истории чемпионатов Испании ранее подобное удавалось только двум командам: "Валенсии" в сезоне-1943/44 и "Барселона" — в чемпионате-2012/13.

Лучшим бомбардиром чемпионата стал Лионель Месси, наколотивший 37 голов в 34 матчах. Аргентинец выиграл бомбардирскую гонку впервые с сезона-2012/13. Вторым в списке самых результативных игроков пример стал партнер Месси — Луис Суарес (29 голов), третьим — Криштиану Роналду (25). А еще португалец забил в последнем туре чемпионата 40-й гол в сезоне, что ему удается делать уже на протяжении семи последних лет! Помимо 25 голов в примере, он 10 раз отличился в Лиге чемпионов (впереди еще финал), 4 мяча забил в играх клубного чемпионата мира и один — в Кубке Испании.

"Реал", "Барса", "Атлетико" и "Севилья" получили путевки в Лигу чемпионов, "Вильярреал" и "Реал Сосьедад" — в Лигу Европы. Вылетели из примеры "Спортинг", "Осасуна" и "Гранада".

Чемпионат Испании (38-й тур):

Атлетико — Атлетик 3:1 (2:0)
Голы: Торрес (8, 11), Корреа (89) — Иньяки Уильямс (71)

Атлетико: Облак, Сауль, Люка Эрнандес, Савич, Тиагу (Корреа, 88), Коке, Габи, Феррейра Карраско (Гайтан, 70), Гризманн, Парти, Торрес (Гамейро, 64).

Атлетик: Аррисабалага, Баленсиага, Лапорт, Йерай Альварес, Де Маркос, Рауль Гарсия (Сусаета, 57), Сан Хосе, Беньят (Микель Рико, 74), Итурраспе (Иньяки Уильямс, 46), Муниаин, Адурис.

Сельта — Реал Сосьедад 2:2 (0:0)
Голы: Аспас (54-пен.), Юльсагер (90) — Ойарсабаль (82), Хуанми (90+4)

Сельта: Альварес, Кабраль, Кастро, Ронкалья, Фонтас, Диас, Эрнандес, Васс (Юльсагер, 70), Систо (Диоп, 83), Гвидетти (Хосабед, 46), Аспас.

Реал Сосьедад: Рульи, Мартинес, Элустондо, Берчиче, Одриосола, Сурутуса, Ильярраменди, Вела (Каналес, 55), Прието, Ойарсабаль (Баутиста, 88), Виллиан Жозе (Хуанми, 65).

Валенсия — Вильярреал 1:3 (0:1)
Голы: Нани (54) — Сольдадо (1), Тригерос (58), Сансоне (88)

Вильярреал: Фернандес, Бонера, Коста, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Дос Сантос, Тригерос, Сориано, Сориано (Сансоне, 74), Бакамбу (Родри Эрнандес, 87), Сольдадо (Адриан, 68).

Малага — Реал Мадрид 0:2 (0:1)
Голы: Роналду (2), Бензема (55)

Реал М: Навас, Варан, Марсело, Данило, Рамос, Иско (Хамес, 66), Каземиро (Ковачич, 66), Кроос, Модрич, Роналду, Бензема (Мората, 73).

Барселона — Эйбар 4:2 (0:1)
Голы: Хунка (63-авт.), Суарес (73), Месси (75-пен., 90+2) — Инуи (7, 61)
Нереализованный пенальти: Месси (70-втарарь)

Барселона: тер Стеген, Суарес, Умтити, Альба, Бускетс, Марлон, Ракитич (Пако Алькасер, 71), Серджи Роберто (Андре Гомеш, 46), Иньеста, Неймар, Месси.

Удаление: Капа (Э, 74).

Гранада — Эспаньол 1:2 (1:2)
Голы: Перейра (22) — Баптистао (3), Рубен Везу (8-авт.)

Спортинг Хихон — Бетис 2:2 (1:1)
Голы: Дуглас Перейра (7), Кармона (79) — Рубен Кастро (22, 59)

Депортиво — Лас-Пальмас 3:0 (3:0)
Голы: Андоне (4, 28), Хиль (39)
Удаление: Сантана (Л-П, 79).

Леганес — Алавес 1:1 (0:0)
Голы: Тимор (89) — Крстичич (64)

Севилья — Осасуна 5:0 (3:0)
Голы: Витоло (10, 80), Васкес (20, 60), Йоветич (35)

Севилья: Сория, Мариано, Краневиттер, Лангле, Эскудеро, Нзонзи, Крон-Дели (Сарабия, 83), Корреа, Васкес (Гансо, 61), Витоло, Йоветич (Бен-Йеддер, 64).

Итоговая таблица

1 Реал Мадрид 38 29 6 3 106-41 93
2 Барселона 38 28 6 4 116-37 90
3 Атлетико 38 23 9 6 70-27 78
4 Севилья 38 21 9 8 69-49 72
5 Вильярреал 38 19 10 9 56-33 67
6 Реал Сосьедад 38 19 7 12 59-53 64
7 Атлетик 38 19 6 13 53-43 63
8 Эспаньол 38 15 11 12 49-50 56
9 Алавес 38 14 13 11 41-43 55
10 Эйбар 38 15 9 14 56-51 54
11 Малага 38 12 10 16 49-55 46
12 Валенсия 38 13 7 18 56-65 46
13 Сельта 38 13 6 19 53-69 45
14 Лас-Пальмас 38 10 9 19 53-74 39
15 Бетис 38 10 9 19 41-64 39
16 Депортиво 38 8 12 18 43-61 36
17 Леганес 38 8 11 19 36-55 35
18 Спортинг 38 7 10 21 42-72 31
19 Осасуна 38 4 10 24 40-94 22
20 Гранада 38 4 8 26 30-82 20

Бомбардиры: Месси — 37, Суарес (оба — Барселона) — 29, Роналду (Реал М) — 25, Аспас (Сельта) — 19, Гризманн (Атлетико) — 16, Адурис (Атлетик) — 16, Мората (Реал М) — 15…

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